LIVE: запуск ракеты Falcon 9 со спутником связи Merah Putih

Запуск произведут со стартового комплекса SLC-40, что находится на Мысе Канаверал. Космический аппарат Merah Putih выведут на геопереходную орбиту.

Merah Putih, ранее известный как Telkom 4, будет предоставлять телекоммуникационные услуги C-диапазона на территории Азии. Он сменит устаревающий аппарат Telkom 1.

Сам спутник Merah Putih построила американская компания SSL. Его создали на основе платформы серии 1300. Масса космического аппарата — 5800 килограмм.