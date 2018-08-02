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LIVE: запуск ракеты Falcon 9 со спутником связи Merah Putih
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LIVE: запуск ракеты Falcon 9 со спутником связи Merah Putih 

Naked-Science.ru 1 час назад
Фото: Naked-Science.ru
Запуск произведут со стартового комплекса SLC-40, что находится на Мысе Канаверал. Космический аппарат Merah Putih выведут на геопереходную орбиту.
Merah Putih, ранее известный как Telkom 4, будет предоставлять телекоммуникационные услуги C-диапазона на территории Азии. Он сменит устаревающий аппарат Telkom 1.
Сам спутник Merah Putih построила американская компания SSL. Его создали на основе платформы серии 1300. Масса космического аппарата — 5800 килограмм.
Для запуска используют последнюю версию ракеты-носителя Falcon 9—Block 5. Согласно имеющимся данным, компания SpaceX вновь постарается посадить первую ступень на автономную морскую платформу. Напомним, на сегодняшний день только компания Илона Маска имеет в своем распоряжении частично-многоразовую космическую ракету-носитель.
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