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Самарского полицейского внесли в федеральный реестр уволенных в связи с утратой доверия
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Умер Юрий Мартынов
Умер Юрий Мартынов

Самарского полицейского внесли в федеральный реестр уволенных в связи с утратой доверия 

Волга Ньюс 1 час назад
Судя по размещенным в открытом доступе данным, страж порядка был уволен 7 июня 2018 г. за нарушение порядка предоставления сведений о доходах и своем имуществе.
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