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Более сотни лифтов заменено на юго-западе столицы
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Более сотни лифтов заменено на юго-западе столицы 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
С начала лета в рамках программы капитального ремонта в Юго-Западном округе Москвы введено в эксплуатацию 103 новых лифта.
В Комплексе городского хозяйства добавили, что до конца года замену лифтов проведут более чем в 70 домах.
— В рамках капитального ремонта проводится полная замена силового оборудования, систем управления и безопасности, кабины лифта, оборудования в лифтовой шахте, дверей на этаже. Новое оборудование значительно превосходит старое по своим характеристикам, — рассказали в пресс-службе комплекса.
Для сравнения, новые лебедки с частотно-регулируемым приводом обеспечивают большую плавность хода кабины лифта, экономят до 40 процентов электроэнергии и способствуют более точной остановке.
Надписи на кнопках в новых лифтах продублированы шрифтом Брайля для слабовидящих граждан. О том, на каком этаже лифт находится в данный момент и в какую сторону движется, информирует световая индикация.
На сегодняшний день в программу капитального ремонта входят 27,7 тысячи домов площадью 244,5 миллиона квадратных метров. По программе планируется отремонтировать 354 тысячи инженерных систем и конструктивных элементов, заменить 112 тысяч лифтов.
Следует также отметить, что перечень работ, выполняемых по программе капитального ремонта в Москве, расширен. К примеру, в него входят ремонт систем дымоудаления, пожарного водопровода, внутреннего водостока, замена мусоропроводов и окон в местах общего пользования. С 2018 года в перечень работ вошел ремонт подъездов.
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