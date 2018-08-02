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В Балтийске уберут опасную для отдыхающих баржу
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В Балтийске уберут опасную для отдыхающих баржу 

Клопс.Ru 49 минут назад
Фото: Клопс.Ru
До конца года в Балтийске уберут строительную баржу, затонувшую слева от городского пляжа. Об этом журналистам сообщил глава администрации муниципалитета Сергей Мельников во время рабочего выезда в Балтийск министра культуры и туризма Калининградской области Андрея Ермака в четверг, 2 августа.
"Напомню, откуда она взялась — строили терминал, для работ тащили из Голландии эту баржу. Она во время штормов оторвалась и села на мель. Потом её прибило к берегу. Я связался с собственниками, им выплатят страховку, и они её заберут до конца года", — сказал Мельников.
Он добавил, что сейчас она представляет опасность для людей.
"Отдыхающие постоянно пытаются к барже подплыть, нырять с неё", — отметил глава администрации Балтийска.
Строительную платформу прибило к побережью Балтийска в ночь на 26 октября 2017 года. На ней находились люди. Пять человек спасли сотрудники ГИМС Балтийска.
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