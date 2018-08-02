Баржу, севшую на мель у пляжа в Балтийске, уберут до конца года

Строительную баржу, которую прибило к пляжу в Балтийске в октябре 2017 года, уберут до конца года, сообщает портал «Клопс.ру».

Напомним, прошлой осенью многотонная конструкция во время переправки к месту строительства терминала сорвалась и села на мель. С баржи были спасены пять человек.

«Я связался с собственниками, им выплатят страховку, и они её заберут до конца года», — рассказал глава администрации муниципалитета Сергей Мельников

Отметим, что сейчас баржу прибило к берегу и отдыхающие используют ее как трамплин для прыжков в воду, что небезопасно.