Виртуальная любовь: архангелогородка лишилась полумиллиона рублей, поверив интернет-поклоннику

Переписка длилась более месяца

Виртуальная любовь может довести до нищеты — на собственном опыте в этом убедилась 52-летняя архангелогородка. Женщина потеряла почти полмиллиона рублей, поверив интернет-поклоннику.

Как рассказала полицейским сама северянка, в мае этого года в соцсетях она познакомилась с 50-летним мужчиной. Незнакомец говорил, что он иностранец, инженер морской пехоты и служит на военном судне. Захватывающая переписка длилась более месяца.

—. В конце июня мужчина сообщил своей знакомой, что судно, на котором он проходит службу, находится в опасной зоне и может быть захвачено сомалийскими пиратами. Он выслал в Россию посылку с ценными вещами и накоплениями. «Иностранец» попросил новую знакомую получить отправленные ценности в ближайшем почтовом отделении Архангельска , обещая возместить расходы по оплате пересылки, а после приехать за дамой сердца, — пояснили в пресс-службе областного УМВД

Женщина согласилась помочь. Через несколько дней архангелогородке позвонил незнакомый мужчина, представившийся курьером службы доставки. Он пояснил, чтобы получить посылку, необходимо перевести на указанный номер счета около семи тысяч долларов. Северянка перечислила деньги, заняв у знакомых порядка полумиллиона рублей. Однако долгожданная посылка так и не пришла.

Обманутая дама обратилась в полицию. Сейчас по факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Это не первый случай, когда женщины в поисках отношений становятся жертвами мошенников. Но обычно речь идет о меньших суммах: например, 14 тысяч рублей архангелогородка перевела мужчине, с которым познакомилась в интернете. После герой пропал.