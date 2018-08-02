Ещё
Виртуальная любовь: архангелогородка лишилась полумиллиона рублей, поверив интернет-поклоннику
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Умер Юрий Мартынов
Умер Юрий Мартынов

Виртуальная любовь: архангелогородка лишилась полумиллиона рублей, поверив интернет-поклоннику 

29.ru 2 часа назад
Фото: 29.ru
Переписка длилась более месяца
Виртуальная любовь может довести до нищеты — на собственном опыте в этом убедилась 52-летняя архангелогородка. Женщина потеряла почти полмиллиона рублей, поверив интернет-поклоннику.
Как рассказала полицейским сама северянка, в мае этого года в соцсетях она познакомилась с 50-летним мужчиной. Незнакомец говорил, что он иностранец, инженер морской пехоты и служит на военном судне. Захватывающая переписка длилась более месяца.
—. В конце июня мужчина сообщил своей знакомой, что судно, на котором он проходит службу, находится в опасной зоне и может быть захвачено сомалийскими пиратами. Он выслал в Россию посылку с ценными вещами и накоплениями. «Иностранец» попросил новую знакомую получить отправленные ценности в ближайшем почтовом отделении Архангельска, обещая возместить расходы по оплате пересылки, а после приехать за дамой сердца, — пояснили в пресс-службе областного УМВД.
Женщина согласилась помочь. Через несколько дней архангелогородке позвонил незнакомый мужчина, представившийся курьером службы доставки. Он пояснил, чтобы получить посылку, необходимо перевести на указанный номер счета около семи тысяч долларов. Северянка перечислила деньги, заняв у знакомых порядка полумиллиона рублей. Однако долгожданная посылка так и не пришла.
Обманутая дама обратилась в полицию. Сейчас по факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
Это не первый случай, когда женщины в поисках отношений становятся жертвами мошенников. Но обычно речь идет о меньших суммах: например, 14 тысяч рублей архангелогородка перевела мужчине, с которым познакомилась в интернете. После герой пропал.
29.ru: последние новости
Центр Архангельска и 29-й лесозавод: где в Архангельске не будет воды На реке в Архангельске двое человек погибли, выпав из моторной лодки Более полусотни домов в Архангельске сегодня остались без электричества
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Убитый дочерьми Хачатурян держал в страхе весь двор190
У России таких ракет нет. И не будет431
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью772
Над Черным морем едва не столкнулись два самолета62
В гибели вьетнамских пилотов нашли украинский след64
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
00:11
Разбившийся на Кубани Ми-2 сняли на видео
Происшествия
14:03
«У погибших россиян был шанс на спасение»
Политика
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
03:18
Ахеджакова объявила себя «террористкой»
Общество
01:11
Убитый дочерьми Хачатурян держал в страхе весь двор
Криминал Происшествия
00:59
Жуков рассказал о болезни
Шоу-бизнес
03:30
Тульские заключенные научили кота приносить наркотики
Криминал Происшествия
01:06
Подстилка стала предметом разборки
Общество
01:49
Украинские военные заявили о масштабном «котле»
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение