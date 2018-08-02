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Бухгалтера саратовского казенного учреждения уличили в присвоении 1,3 миллиона рублей
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Бухгалтера саратовского казенного учреждения уличили в присвоении 1,3 миллиона рублей 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Злоупотребления сотрудницы МКУ «Служба хозяйственного и транспортного обслуживания» были выявлены в ходе прокурорской проверки. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Согласно материалам прокурорской проверки, на протяжении последних четырех лет женщина, занимая одновременно должность бухгалтера и кадрового работника, начисляла, а затем присваивала себе заработную плату за двух сотрудников, которые числились на балансе казенного учреждения в качестве «мертвых душ». Более того, подозреваемая не оформляла приказа об устройстве на работу сотрудников, трудовые договоры и не заполняла табель учета рабочего времени. Сумма ущерба составила 1,3 миллиона рублей.
Против сотрудницы казенного учреждения было возбуждено уголовное дело. Его расследование находится на контроле прокуратуры.
Фото: Е. Поторочин/ФедералПресс
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