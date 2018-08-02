Суд отклонил иск МВД к фигурантам «болотного дела»

Судья 242-го мирового участка столичного района Нагатинский затон отклонил иск МВД к шести фигурантам «болотного дела» о возмещении ущерба за утраченные дубинки и радиостанции после протестной акции в мае 2012 года на Болотной площади в столице. Об этом сообщает корреспондент Business FM.

Судья Олег Шассаев озвучил лишь результативную часть решения, пообещав выдать полный текст судебного акта сторонам через несколько дней. Управление на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу просило взыскать с шестерых осужденных 43816 рублей.

В этот день суд заслушал позицию большинства ответчиков по делу и изучил ходатайство истца о восстановлении срока исковой давности. Ответчики и их представители просили его отклонить и прекратить разбирательство. Они отмечали, что срок исковой давности по делу составляет три года и исчисляется с момента, когда истец узнал об утрате имущества, то есть непосредственно после «Марша миллионов».

«Но даже с момента вступления приговоры в силу эти сроки давно уже истекли», — говорила адвокат Серея Удальцова Виолетта Волкова . Представители МВД в тот день на процесс не явились, и суд отложил слушание, в частности, чтобы вызвать их повторно.

24 июля 2014 года Мосгорсуд признал координатора движения «Левый фронт» Сергея Удальцова и его соратника, помощника депутата Госдумы Леонида Развозжаева виновными в организации массовых беспорядков 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве во время шествия оппозиции «Марш миллионов». Тогда на площади начались драки участников митинга с бойцами ОМОН, люди бросали файеры и переворачивали биотуалеты, чтобы построить баррикады. Было задержано порядка 400 человек, свыше 30 из них стали фигурантами уголовных дел.

Суд приговорил Удальцова и Развозжаева к 4,5 года колонии каждого. Другие четверо фигурантов по приговору Замоскворецкого суда столицы от 18 августа 2014 года за участие в массовых беспорядках получили меньшие сроки — от условного до 3,5 года реального заключения.

Условно на три года и три месяца была осуждена Елена Кохтарева. Все фигуранты уже отбыли наказание. Всего же фигурантами «болотного дела» стали около 30 человек.