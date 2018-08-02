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Югорчане ради работы готовы уехать из Ханты-Мансийского округа
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Югорчане ради работы готовы уехать из Ханты-Мансийского округа 

АиФ Югра 2 часа назад
Фото: АиФ Югра
30% жителей Югры, разместивших свои резюме в сети, при гарантии трудоустройства готовы к переезду в другой город или регион.
Сургутяне и жители Ханты-Мансийска заинтересованы переездом в другие регионы, остальные обычно рассматривают вакансии в пределах автономного округа и Тюменской области. Об этом сообщает служба исследований HeadHunter Урал.
«Самые популярные города России, где хотели бы жить и работать югорчане, это соседняя Тюмень, Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Краснодар, — рассказывает руководитель пресс-службы Анна Осипова. — Если говорить о переезде внутри региона, то первую строчку однозначно занимает Сургут, однако есть немало желающих перебраться и в Нижневартовск, и в Ханты-Мансийск».
Отметим, что чаще всего соглашаются на переезд молодые люди (мужчины младше 35 лет).
К слову, и в Югре очень много вакансий. В департаменте труда и занятости Югры сообщили, в январе-июле текущего года количество вакансий в сфере «Добыча полезных ископаемых» составила 11,8 тысяч единиц. Это четверть всех предложений от работодателей округа.
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