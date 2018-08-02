Астраханцев и гостей города приглашают на пешеходную экскурсию по улице Советской

В этот день состоится очередная бесплатная пешеходная экскурсия, организованная активистами глобального движения Free Walking Tours.

Экскурсоводы познакомят участников проекта с историей улицы Советской. Расскажут о памятниках архитектуры и культуры, расположенных на центральной улице Астрахани

Сбор желающих — в сквере филармонии (ул. Молодой Гвардии, 3). Старт познавательной прогулки в 18.00, сообщили в министерстве культуры и туризма Астраханской области, по инициативе которого и реализуется в регионе проект.

Движение Free Walking Tours было придумано в 2004 году в Берлине. Сейчас концепция бесплатных пешеходных экскурсий распространилась почти на восемь десятков стран мира.