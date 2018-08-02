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Астраханцев и гостей города приглашают на пешеходную экскурсию по улице Советской
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Астраханцев и гостей города приглашают на пешеходную экскурсию по улице Советской 

Ревизор.ru 1 час назад
Фото: Ревизор.ru
В этот день состоится очередная бесплатная пешеходная экскурсия, организованная активистами глобального движения Free Walking Tours.
Экскурсоводы познакомят участников проекта с историей улицы Советской. Расскажут о памятниках архитектуры и культуры, расположенных на центральной улице Астрахани.
Сбор желающих — в сквере филармонии (ул. Молодой Гвардии, 3). Старт познавательной прогулки в 18.00, сообщили в министерстве культуры и туризма Астраханской области, по инициативе которого и реализуется в регионе проект.
Движение Free Walking Tours было придумано в 2004 году в Берлине. Сейчас концепция бесплатных пешеходных экскурсий распространилась почти на восемь десятков стран мира.
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