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Несколько станций ВСЖД не отвечают требованиям маломобильных пассажиров
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Несколько станций ВСЖД не отвечают требованиям маломобильных пассажиров 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
По результатам проверки было установлено, что на железнодорожных станциях Гришево, Половина и Мальта, а также на остановочных пунктах Майск, 5100 км и Биликтуй (ВСЖД) обустройство пассажирских платформ не отвечает требованиям законодательства в области социальной защиты инвалидов. Поскольку не обеспечивает их беспрепятственный и безопасный доступ к пользованию услугами железнодорожного транспорта.
В частности, выявлено отсутствие необходимых пандусов для спуска с пассажирских платформ на наземные пешеходные переходы, ограждений с перилами вдоль пандусов и др.
Суд обязал ОАО «РЖД» в шестимесячный срок устранить нарушения законодательства в области социальной защиты инвалидов.
Напомним, что ранее в ходе проверки, проводимой Иркутской транспортной прокуратурой было также установлено, что не все железнодорожные вокзалы ВСЖД оборудованы специальными приспособлениями. Которые позволяют инвалидам и другим группам населения с ограниченными возможностями передвижения беспрепятственно пользоваться услугами, предоставляемыми на объектах транспортной инфраструктуры.
В частности, лестничные марши пандусов, установленные при входе в здания железнодорожных вокзалов станций Усолье-Сибирское, Иркутск— Пассажирский и Ангарск, не обустроены противоскользящими элементам и поручнями. Здания вокзалов не оснащены специальными пиктограммами с использованием рельефных знаков и символов (шрифт Брайля) и информационными мнемосхемами и т.д.
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