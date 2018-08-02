Несколько станций ВСЖД не отвечают требованиям маломобильных пассажиров

По результатам проверки было установлено, что на железнодорожных станциях Гришево, Половина и Мальта , а также на остановочных пунктах Майск, 5100 км и Биликтуй (ВСЖД) обустройство пассажирских платформ не отвечает требованиям законодательства в области социальной защиты инвалидов. Поскольку не обеспечивает их беспрепятственный и безопасный доступ к пользованию услугами железнодорожного транспорта.

В частности, выявлено отсутствие необходимых пандусов для спуска с пассажирских платформ на наземные пешеходные переходы, ограждений с перилами вдоль пандусов и др.

Суд обязал ОАО «РЖД» в шестимесячный срок устранить нарушения законодательства в области социальной защиты инвалидов.

Напомним, что ранее в ходе проверки, проводимой Иркутской транспортной прокуратурой было также установлено, что не все железнодорожные вокзалы ВСЖД оборудованы специальными приспособлениями. Которые позволяют инвалидам и другим группам населения с ограниченными возможностями передвижения беспрепятственно пользоваться услугами, предоставляемыми на объектах транспортной инфраструктуры.