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Росстат подсчитал количество новорожденных в Подмосковье за полгода
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Умер Юрий Мартынов

Росстат подсчитал количество новорожденных в Подмосковье за полгода 

Вести Подмосковья 2 часа назад
Согласно сообщению первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой, в Московской области за прошедшие полгода на свет появилось почти 42 тысячи детей.
Подмосковье находится в лидерах по рождаемости в Центральном федеральном округе.
В прошлом году на территории Подмосковья открыли пять учреждений родовспоможения в Наро-Фоминске, Щелкове, Коломне, Раменском, Сергиевом Посаде. В области полностью сформирована трехуровневая система помощи беременным, роженицам и новорожденным.
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