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Подмосковье в очередной раз удерживает лидерство по числу новорожденных
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Подмосковье в очередной раз удерживает лидерство по числу новорожденных 

Letidor.ru 37 минут назад
Фото: Letidor.ru
Росстат подвела итог рождаемости за последние полгода.
Московская область снова оказалась в лидерах по количеству новорожденных. За первое полугодие 2018 года в Подмосковье по данным Росстата на свет появилось почти 42 тысячи детей. Эту цифру озвучила первый заместитель председателя правительства МО Ольга Забралова, — передает телеканал «360». Показатель является самым высоким в Центральном федеральном округе.
Обсуждая вопрос рождаемости, министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков напомнил, что за 2017 год в регионе было открыто пять центров материнства, в которых работают лучшие специалисты. Учреждения находятся в Сергиевом Посаде, Наро-Фоминске, Раменском, Коломне и Щелково.
Собрана уникальная команда, привлечены лучшие специалисты: это и неонатологи, и анестезиологи-реаниматологи, и акушеры-гинекологи. В каждом перинатальном центре работает более 500 человек, причем 200 из них — врачебный персонал,
— рассказал Марков.
По данным «Интерфакса», с января этого года мальчиков в Подмосковье родилось на 3,2 тысячи больше, чем девочек.
Фото: shutterstock.com
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