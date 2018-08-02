Кот-наркокурьер попытался доставить наркотики зэкам и стал вещдоком

«Недавно из ИК-6 освободился заключенный и забрал с собой кота, жившего на территории исправительного учреждения. Вскоре на него вышли злоумышленники и обратились с просьбой приобрести животное. Они хотели воспользоваться способностью котов возвращаться домой для пересылки в ИК-6 наркотических веществ», — рассказала она.

По словам представителя УФСИН, двое злоумышленников изготовили самодельный ошейник, в который поместили запрещенные вещества — гашиш (5,79 грамма) и амфетамин (1,76 грамма). Однако их вместе с животным в ошейнике задержали неподалеку от колонии.

«В настоящее время кот, имеющий статус вещдока, находится в одном из приютов Тульской области. Не исключено, что в будущем его заберут к себе сотрудники ИК-6», — отметила Римар.