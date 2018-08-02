Ещё
Кот-наркокурьер попытался доставить наркотики зэкам и стал вещдоком
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Умер Юрий Мартынов
Умер Юрий Мартынов

Кот-наркокурьер попытался доставить наркотики зэкам и стал вещдоком 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
В городе Новомосковск (Тульская область) злоумышленники попытались использовать кота в качестве курьера для доставки в исправительную колонию №6 (ИК-6) наркотических веществ. Об этом в четверг, 2 августа, «Ленте.ру» рассказала начальник пресс-службы регионального управления ФСИН, подполковник внутренней службы Маргарита Римар.
«Недавно из ИК-6 освободился заключенный и забрал с собой кота, жившего на территории исправительного учреждения. Вскоре на него вышли злоумышленники и обратились с просьбой приобрести животное. Они хотели воспользоваться способностью котов возвращаться домой для пересылки в ИК-6 наркотических веществ», — рассказала она.
По словам представителя УФСИН, двое злоумышленников изготовили самодельный ошейник, в который поместили запрещенные вещества — гашиш (5,79 грамма) и амфетамин (1,76 грамма). Однако их вместе с животным в ошейнике задержали неподалеку от колонии.
«В настоящее время кот, имеющий статус вещдока, находится в одном из приютов Тульской области. Не исключено, что в будущем его заберут к себе сотрудники ИК-6», — отметила Римар.
28 мая сообщалось, что житель Окуловского района Новгородской области, задолжавший по алиментам более 800 тысяч рублей, попытался спрятаться в квартире от судебных приставов, однако его выдал собственный кот.
Последние новости
Съела немытые фрукты и закусила мясом: черви поразили мозг девочки. Фото Она стала моделью, несмотря на возраст. И познала главный секрет молодости Бабушка отдала за внука 200 тысяч рублей. Внуков у нее нет
Комментарии  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Убитый дочерьми Хачатурян держал в страхе весь двор190
У России таких ракет нет. И не будет431
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью772
Над Черным морем едва не столкнулись два самолета62
В гибели вьетнамских пилотов нашли украинский след64
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
00:11
Разбившийся на Кубани Ми-2 сняли на видео
Происшествия
14:03
«У погибших россиян был шанс на спасение»
Политика
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
03:18
Ахеджакова объявила себя «террористкой»
Общество
01:11
Убитый дочерьми Хачатурян держал в страхе весь двор
Криминал Происшествия
00:59
Жуков рассказал о болезни
Шоу-бизнес
03:30
Тульские заключенные научили кота приносить наркотики
Криминал Происшествия
01:06
Подстилка стала предметом разборки
Общество
01:49
Украинские военные заявили о масштабном «котле»
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение