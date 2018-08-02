1 августа в Курской области утонули четыре человека

Всего с начала купального сезона на водоёмах региона погибли 24 жителя

По данным Управления по делам ГО и ЧС города Курска, только за прошедшие сутки на территории области зарегистрировано четыре случая гибели, один из них — в городе Курске . 1 августа в протоке Кривец в районе школы № 16 на улице 2-й Стрелецкой обнаружили труп мужчины. На территории Курска с начала купального сезона это уже четвёртый случай гибели. Всего же за 2018 год на водоёмах города утонуло 6 человек. В области статистика также не утешительная: 24 погибших за купальный период и 42 — с начала года.

Спасатели призывают курян быть внимательными при отдыхе на водоёмах и не купаться в нетрезвом виде