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1 августа в Курской области утонули четыре человека
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Умер Юрий Мартынов
Умер Юрий Мартынов

1 августа в Курской области утонули четыре человека 

Курские известия 2 часа назад
Фото: Курские известия
Всего с начала купального сезона на водоёмах региона погибли 24 жителя
По данным Управления по делам ГО и ЧС города Курска, только за прошедшие сутки на территории области зарегистрировано четыре случая гибели, один из них — в городе Курске. 1 августа в протоке Кривец в районе школы № 16 на улице 2-й Стрелецкой обнаружили труп мужчины. На территории Курска с начала купального сезона это уже четвёртый случай гибели. Всего же за 2018 год на водоёмах города утонуло 6 человек. В области статистика также не утешительная: 24 погибших за купальный период и 42 — с начала года.
Спасатели призывают курян быть внимательными при отдыхе на водоёмах и не купаться в нетрезвом виде
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