«Дальзаводскую» больницу Владивостока возглавит Елена Новицкая 

Известный политик Владивостока Елена Новицкая станет главным врачом городской клинической больницы № 4, более известной приморцам как «дальзаводская».
Руководящую должность бывший политик получила по итогам по итогам конкурса на право замещения вакантных должностей руководителей лечебных учреждений Приморского края.
Отметим, С 2005 года, до появления на политической арене Приморья, Елена Новицкая работала главным врачом КГБУЗ «Владивостокский клинический родильный дом №3». Медицинское образование экс-спикер Думы Владивостока получила в 1995 году в Тихоокеанском государственной медицинском университете (на тот момент ВГМИ).
С 2012 по 2017 годы Елена Валерьевна была председателем Думы Владивостока.