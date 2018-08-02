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«Дальзаводскую» больницу Владивостока возглавит Елена Новицкая
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«Дальзаводскую» больницу Владивостока возглавит Елена Новицкая 

АиФ-Владивосток 2 часа назад
Фото: АиФ-Владивосток
Известный политик Владивостока Елена Новицкая станет главным врачом городской клинической больницы № 4, более известной приморцам как «дальзаводская».
Руководящую должность бывший политик получила по итогам по итогам конкурса на право замещения вакантных должностей руководителей лечебных учреждений Приморского края.
Отметим, С 2005 года, до появления на политической арене Приморья, Елена Новицкая работала главным врачом КГБУЗ «Владивостокский клинический родильный дом №3». Медицинское образование экс-спикер Думы Владивостока получила в 1995 году в Тихоокеанском государственной медицинском университете (на тот момент ВГМИ).
С 2012 по 2017 годы Елена Валерьевна была председателем Думы Владивостока.
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