Крым приостановит вывоз зерна за рубеж

"Весной мы рассчитывали на очень качественный урожай: были хорошие всходы, имелся запас влаги, но засуха перечеркнула всю нашу деятельность", — сказал Рюмшин.

По его словам, региональные аграрии собрали в нынешнем году 980 тысяч тонн зерна. В прошлом году урожай был выше — 1,4 миллиона тонн. При этом план на 2018 год был еще оптимистичнее: рассчитывали намолотить 1,7 миллиона тонн зерна.

"У нас есть переходящее зерно: более 200 тысяч тонн, которое осталось с прошлых лет, есть интервенционный фонд — в четырех элеваторах хранится 112 тысяч тон зерна, из которых 80 процентов — это продовольственное зерно. Мы попросим Минсельхоз РФ не реализовывать его после нашей уборки: дадим возможность нашим предприятиям (производителям хлебобулочных изделий) выкупить его. Этот резерв хранился у нас на протяжении трех лет и сейчас будет использован", — отметил глава Минсельхоза РК.

Кроме того, по словам министра, регион готовится приостановить вывоз зерна за границу.

Ирак, "Из Крыма зерно вывозится в Сирию Иран , по нашим данным, около 6 тыс. тонн уже вывезено, — уточнил Рюмшин. — Мы готовим письмо с просьбой приостановить вывоз зерна из Крыма, чтобы перенаправить его нашим потребителям, чтобы до нового урожая оно было в Крыму".

Ранее в Крыму из-за засухи был введен режим чрезвычайной ситуации в шести районах — Джанкойском, Ленинском, Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском и Советском.