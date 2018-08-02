Жители и гости Екатеринбурга оценили функционал инфостелы «Швабе»

С момента начала работы комплекс пешеходной навигации холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех стал важным элементом городской инфраструктуры. Главными преимуществами пользователи называют простоту, дизайн и функционал устройства.

Первую инфостелу предприятия «Швабе» — Уральского оптико-механического завода (УОМЗ) установили в Екатеринбурге в декабре 2017 года. Место для размещения в 12 минутах от главного стадиона уральской столицы помогла определить городская администрация. Основная нагрузка на высокотехнологичную конструкцию пришлась в дни проведения Чемпионата мира по футболу в России — посмотреть игры мундиаля в город приехали более 170 тыс. туристов.

Благодаря интуитивному интерфейсу и возможности переключения на английский язык комплекс пешеходной навигации в первую очередь отметили иностранные болельщики. Современный дизайн устройства получил положительную оценку как зарубежных, так и российских пользователей. Для большинства иностранных гостей визит в Екатеринбург стал первым, поэтому функции маршрутизатора, вызова такси и карты общественного транспорта пользовались повышенной популярностью.

«Место и время установки инфостелы были выбраны не случайно. Благодаря большой концентрации туристов и гостей из других городов России рядом с «Екатеринбург Ареной» нам удалось по максимуму испытать комплекс. Судя по отзывам, разработка не только эстетически вписывается в образ современной столицы Урала, полностью соответствуя ее айдентике, но и делает навигацию по городу удобной и безопасной. Более того, технический потенциал установки позволяет и дальше расширять ее функционал, и у нас уже есть определенные наработки», — рассказал заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин

Специально к ЧМ-2018 комплексу пешеходной навигации добавили интерактивную функцию фото— и видеосъемки. Новый режим под названием «Привет, город!» позволяет записать 5-секундное видеообращение или сделать фото на встроенную камеру стелы. Готовая картинка транслируется на экране с фасада здания напротив «Екатеринбург Арены» в режиме реального времени. С момента подключения интерактивного режима им воспользовались несколько тысяч человек. В будущем возможна интеграция инфостелы с социальными сетями и электронной почтой.

Уникальный для России комплекс пешеходной навигации производства УОМЗ позволяет планировать маршрут, просматривать афишу событий и карту достопримечательностей, бронировать гостиницу и вызывать такси. Антивандальный корпус защищает устройство от внешних повреждений, а кнопка обратной связи с полицией и круглосуточный мониторинг обеспечивают безопасность гостей и жителей уральской столицы. Стела также оборудована бесплатными точками Wi-Fi и разъемами для подзарядки мобильных устройств.