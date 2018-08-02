«Плавающие» праздники: как отдохнут жители Башкирии в 2019 году

выходных, включив туда религиозные праздники

Вместе с общероссийскими выходными жителей Башкирии ждут три дополнительных праздника. Вместе с Татарстаном Чеченской республикой , жители нашего региона отпразднуют мусульманские Ураза-байрам и Курбан-байрам — в следующем году они приходятся на 4 июня и 12 августа соответственно. Кроме того, жители Башкирии отпразднуют День принятия Декларации о государственном суверенитете республики. Эта дата, в отличие от двух предыдущих праздников, не является «плавающей» и отмечается 11 октября.

Для увеличения выходных дней в 2019 году, Правительство приняло решение перенести некоторые выходные дни на рабочие.

— Перенесены следующие дни: с субботы 5 января на четверг 2 мая; с воскресенья 6 января на пятницу 3 мая; с субботы 23 февраля на пятницу 10 мая (сам день 23 остается нерабочим, однако понедельник становится рабочим днем), — сообщили в Минтруда РФ.

Ранее Ufa1 уже публиковал производственный календарь, в который, правда, не включили национальные праздники.