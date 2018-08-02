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Рогозин запустит арабов на «Гагаринский старт»
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Рогозин запустит арабов на «Гагаринский старт» 

Lenta.ru 55 минут назад
Фото: Lenta.ru
ОАЭ могут принять участие в реконструкции «Гагаринского старта» на космодроме Байконур, сообщил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Его слова приводит ТАСС.
«Мы также рассматриваем возможность создания совместной бизнес-инициативы по дальнейшей реконструкции и эксплуатации «Гагаринского старта». Возможно, это будет совместная инициатива с участием наших внешних партнеров, включая ОАЭ», — сказал чиновник.
Также Рогозин заявил, что в ноябре обсудит с представителями Бахрейна сотрудничество в космической отрасли.
В настоящее время госкорпорация ищет покупателей мест на «Союзах» после того, как их перестанет покупать НАСА. В июне 2018-го между «Роскосмосом» и Космическим центром Мохаммеда бин Рашида подписано предварительное соглашение о подготовке астронавта ОАЭ и его дублера для полета на МКС в апреле 2019-го. Абу-Даби планирует к концу 2018-го сформировать отряд из четырех основных и двух запасных астронавтов, подготовкой которых займутся россияне.
Вслед за ОАЭ место на «Союзе» планирует купить гражданин Бахрейна. Соответствующие переговоры проведены в марте 2018-го. Не исключено, что полет пройдет в рамках космического туризма.
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