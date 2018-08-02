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Грибы привели к массовому отравлению на теплоходе
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Умер Юрий Мартынов

Грибы привели к массовому отравлению на теплоходе 

News.ru 2 часа назад
Причиной массового отравления на круизном теплоходе «Лунная соната» стали грибы. Количество обратившихся за помощью к медикам возросло.
383 человека почувствовали недомогание после употребления грибного супа и грибов в тесте, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на свой источник. Прежде было известно о 100 пострадавших. Инцидент произошел 1 августа во время круизного тура по Карелии.
Ранее News.ru писал, что семилетняя девочка умерла в Ульяновске от отравления бледными поганками. Грибы попали на стол из корзины, которую собрали в лесу взрослые.
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