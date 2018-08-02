Жительница Архангельска поверила обману подставного иностранца

В Архангельске 52-летняя женщина стала жертвой обмана, она перевела семь тысяч долларов на счета мошенников. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Архангельской области.

По словам потерпевшей, в мае этого года в одной из популярных социальных сетей она познакомилась с 50-летним мужчиной. Незнакомец представился гражданином иностранного государства, инженером морской пехоты, проходящим службу на военном корабле. Переписка длилась более месяца. В конце июня мужчина сообщил своей знакомой, что судно, на котором он проходит службу, находится в опасной зоне и может быть захвачено сомалийскими пиратами. В целях сохранения своего имущества он выслал в Россию посылку с ценными вещами и накоплениями. «Иностранец» попросил новую знакомую получить отправленные ценности в ближайшем почтовом отделении Архангельска, обещая возместить расходы по оплате пересылки, а после приехать за дамой сердца.

Женщина согласилась помочь. Через несколько дней архангелогородке позвонил незнакомый мужчина, представившийся курьером службы доставки. Он пояснил, что для получения посылки необходимо перевести на указанный номер счета около семи тысяч долларов. Не задумываясь о последствиях, женщина перечислила данную сумму. Так как собственных средств не хватало, потерпевшая одолжила у знакомых порядка полумиллиона рублей. Однако долгожданная посылка так и не пришла.

Осознав, что стала жертвой обмана, женщина обратилась в органы внутренних дел.