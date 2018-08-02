Жильцы дома на Белореченской, где собака покусала старушку, устроили стихийную сходку

В эти минуты во дворе дома на Белореченской, 8, где днём питбультерьер покусал пожилую женщину, проходит стихийная сходка жильцов.

— Мы требуем от тёти Жени, чья собака покусала соседку, чтобы она передала её на хранение на спецавтобазу. Сейчас же мы просто боимся заходить в подъезд. Мы просили, чтобы на собрание пришёл участковый, но он отказался, — рассказала E1.RU местная жительница Наталья.

По её словам, на второй этаж, где и живёт хозяйка агрессивной собаки, поднялась бригада спецавтобазы.

— Тётя Женя кричит им, что ни за что не отдаст собаку, что её усыпят. Ей уже под 80 лет — она просто не может справиться с такой опасной собакой! Были случаи, когда она выходила гулять с питбультерьером без поводка! Сегодня же тётя Женя попросту не смогла удержать собаку, — описала ситуацию Наталья.

О том, что питбультерьер сильно покусал женщину во дворе дома на Белореченской, E1.RU сообщал днём в четверг. Только благодаря помощи мужчины собаку удалось отогнать от пострадавшей.