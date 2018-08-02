«Кровью залит весь двор»: на Юго-Западе пожилую женщину искусал питбуль 

Шокирующая история произошла этим утром во дворе дома на Белореченской, 8. На пожилую женщину напала собака. По словам очевидцев, это был пёс породы питбультерьер, без поводка и намордника.
— Пострадавшая заливала весь двор кровью и звала на помощь, к ней подбежал мужчина, пытался оттащить зверя, но досталось и ему, питбуль вцепился ему в руку, — рассказал Никита, один из жителей дома.
По его словам, собака часто появляется во дворе без поводка — её выводит на прогулку женщина. Люди говорят, что вместе с питбультерьером на прогулку выходит и вторая собака — овчарка. После случившегося хозяйка пыталась завести животных в подъезд, но замешкалась у двери, отыскивая ключи, и собаки вновь вырвались и набросились на несчастную жертву уже вдвоём.
— Чудом мужчине удалось отбиться от двух собак, потом пожилую женщину увели подальше, а горе-хозяйку впустили в дом, — рассказал подробности Никита. — Когда подъехала скорая, врачи оказали помощь и мужчине, и пожилой женщине.
Жильцы, напуганные произошедшим, обратились в полицию. А женщину, серьёзно пострадавшую от укусов, увезли на скорой в больницу.
Не так давно в Екатеринбурге полицейские вынуждены были застрелить агрессивного пса, который кидался на прохожих.