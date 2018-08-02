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«Кровью залит весь двор»: на Юго-Западе пожилую женщину искусал питбуль
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«Кровью залит весь двор»: на Юго-Западе пожилую женщину искусал питбуль 

e1.ru 2 часа назад
Фото: e1.ru
Шокирующая история произошла этим утром во дворе дома на Белореченской, 8. На пожилую женщину напала собака. По словам очевидцев, это был пёс породы питбультерьер, без поводка и намордника.
— Пострадавшая заливала весь двор кровью и звала на помощь, к ней подбежал мужчина, пытался оттащить зверя, но досталось и ему, питбуль вцепился ему в руку, — рассказал Никита, один из жителей дома.
По его словам, собака часто появляется во дворе без поводка — её выводит на прогулку женщина. Люди говорят, что вместе с питбультерьером на прогулку выходит и вторая собака — овчарка. После случившегося хозяйка пыталась завести животных в подъезд, но замешкалась у двери, отыскивая ключи, и собаки вновь вырвались и набросились на несчастную жертву уже вдвоём.
— Чудом мужчине удалось отбиться от двух собак, потом пожилую женщину увели подальше, а горе-хозяйку впустили в дом, — рассказал подробности Никита. — Когда подъехала скорая, врачи оказали помощь и мужчине, и пожилой женщине.
Жильцы, напуганные произошедшим, обратились в полицию. А женщину, серьёзно пострадавшую от укусов, увезли на скорой в больницу.
Не так давно в Екатеринбурге полицейские вынуждены были застрелить агрессивного пса, который кидался на прохожих.
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