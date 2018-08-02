Зависть к Лободе мешает Киркорову спокойно спать. Новый скандал в шоу-бизнесе! 

Светлану заступился активно, а порой агрессивно. «Что за бред вы несете?». «Вы кажется не той артистке это написали. Светлана на сцене надолго, а вот вы насколько не известно!», «Завидуйте молча, ваше время вышло», «Неблагодарный»… Мы приводим самые мягкие высказывания из комментариев. Напомним, что совсем недавно Светлана Лобода спродюсировала для Киркорова хит «Цвет настроения синий». Благодаря этой премьере, о Киркорове привлек новую аудиторию… В общем, благодаря Лободе, Филипп Бедросович получил модный хит и новую жизнь. А после вот такое… истинные чувства все же выплыли наружу. А может Киркорову так «ловит хайп»? ]]>