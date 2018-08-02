Спустить с гор. Отставки и «посадки» грозят Северному Кавказу

Федеральный центр не удовлетворен работой некоторых глав СКФО, а сами руководители в своих республиках стали неприемлемыми фигурами для местных элит. Этим источник «ФедералПресс» , близкий к Кремлю, объясняет грядущий осенний губернаторопад на Северном Кавказе.

Первый из последних

Самым явным аутсайдером выглядит глава Карачаево-Черкессии Рашид Темрезов. В пользу сценария с его отставкой играют сразу несколько факторов. Во-первых, кадровые чистки. Этим летом были уволены начальник организационного управления Народного собрания Карачаево-Черкесии Мухамед Братов и министр труда Мурадин Кемов. Разные источники сообщают о конфликте членов местного правительства и парламента с Темрезовым.

Во-вторых, Темрезов является аутсайдером и на бумаге. В нескольких рейтингах, составленных российскими политологами, нынешний глава КЧР занимает первые позиции с конца. Так, в национальном рейтинге губернаторов он находится на 72 месте. А в июльском рейтинге АПЭК Дмитрия Орлова Темрезов занял последнее, 85 место.

Также не стоит отметать фактор износа «материала». По нынешним меркам Темрезов является губернатором-старожилом. Он занимает посты главы республики с 2011 года, поэтому его уход можно оформить безболезненно и тихо, как при истечении срока полномочий.

Некоторые политологи считают, что Кремль окончательно не определился с судьбой Темрезова.

«У него нет особых прорывов, но и нет очевидных провалов. Поэтому, судя по всему, в Кремле еще не определились по кандидатуре того, кто будет руководить республикой», — считает политолог Руслан Мартагов.

Неспокойно в Осетии

Слухи вокруг отставки главы Северной Осетии Вячеслава Битарова распространяются на фоне следственных действий в отношении людей из его команды. Речь идет о региональном министре ЖКХ Альберте Сокурове и руководителе комитета по занятости Ирины Дзгоевой. Авторы телеграм-канала Незыгарь считают, что увольнение министра финансов Казбека Царикаева, представлявшего в правительстве группу влияния московских осетин, еще больше подрывает не лучшие отношения с осетинскими элитами. Также отмечается конфликт с мэром Владикавказа Махарбеком Хадарцевым, который открыто выступает против решений Битарова по вопросам оптимизации медицины и образования.

Ну и не стоит забывать об усилении позиций Арсена Фадзаева — бывшего борца и олимпийского чемпиона. Он на протяжении многих лет работает сенатором и метит на кресло главы РСО. Партия «Патриоты России», которую возглавляет в регионе Фадзаев, набрала 16% на последних выборах в парламент, показав лучший результат по стране и потеснив единоросов во многих районных администрациях.

Позиции Битарова пошатнулись и на федеральном уровне. В июле этого года Владимир Путин исключил главу РСО из Госсовета. В последнем выпуске национального рейтинге губернаторов Битаров занимает 81 место, а в рейтинге АПЭК — 67 место.

Силовик сделал свое дело

Нестабильны позиции главы Кабардино-Балкарии Юрия Кокова . Здесь все довольно прозаично. Республика испытывает серьезные экономические проблемы, находясь в финансовом пике. В прошлом году федеральный центр выделил региону почти 6 миллиардов рублей для погашения коммерческих кредитов региона.

Действия власти носят косметический характер и приводят лишь к появлению в КБР новых сомнительных ведомств — таких, как министерство по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей и министерство по вопросам координации деятельности органов исполнительной власти региона в сфере профилактики экстремизма и реализации молодежной политики. Аналогов таким структурам в России больше не существует. Оно и понятно, ведь единственным достижением Кокова считают борьбу с экстремизмом в республике и относительное спокойствие по сравнению с 90-ми и началом 2000-х годов.

Поэтому Кокову на фоне слабой экономической политики приходится и дальше развивать антиэкстремистскую повестку. Но не стоит забывать, что именно для этих целей Кокова поставили на «княжение» в республике, а сам он — выходец из силовых структур. В 2000-е годы Коков был заместителем начальника департамента по борьбе с организованной преступностью, а в 2008 году был назначен главой департамента по борьбе с экстремизмом. В губернаторских рейтингах Коков тоже не может похвастаться высокими позициями: 65 и 67 место в национальном рейтинге и рейтинге АПЭК соответственно.

Пожалуй, самой неоднозначной и странной выглядит ситуация с главой Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым. Вопрос по его отставке, как сообщают несколько источников в СКФО, был практически решен еще в конце прошлого года. Евкуров занимает свой пост уже 10 лет и успел надоесть жителям Ингушетии на фоне неважной социально-экономической ситуации.

Последним выстрелом в его губернаторскую карьеру, казалось, было обращение лидеров ингушского духовенства. Духовный центр мусульман республики в конце весны этого года объявил об отрешении Евкурова от мусульманской общины. Ему вменили дискриминацию по отношению к духовенству. Очевидно, что поддержка главы региона духовными лидерами имеет в национальных республиках чуть ли не ключевое значение. Далеко ходить не надо, достаточно посмотреть на соседнюю Чечню

Но ситуация кардинально поменялась в начале июля, когда президент России Владимир Путин принял у себя в Кремле Евкурова. Евкуров доложил Путину о реализации в республике нового майского указа, а также попросил поддержать ряд региональных инициатив — по решению насущной проблемы с водоснабжением, по строительству футбольного стадиона и проведению осенью в Ингушетии всероссийского совещания по садоводству.

Сегодня, как считает глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко , у Евкурова высокие шансы на переизбрание.

«В сентябре встанет вопрос о кандидатуре нового главы Республики Ингушетия. И я думаю, вероятность того, что полномочия Евкурова будут продлены, достаточно высокая. Помимо этого, если обсуждаются какие-то практические вопросы, связанные с экономикой и социальной сферой, это является хорошим сигналом для Евкурова», — отмечает Минченко.

По мнению эксперта, Евкуров сегодня играет роль необходимого элемента баланса на Северном Кавказе «особенно в условиях стремительно усиливающегося Главы Чечни и антикоррупционной зачистки в Дагестане ».

Кстати, говоря о Дагестане, не стоит думать, что ситуация в республике устаканилась. Да, Владимиру Васильеву ничего не грозит, но то же самого не скажешь про местных чиновников, в том числе правительственных. Источник «ФедералПресс», близкий к администрации президента сообщает, что много должностных лиц Дагестана сейчас находятся в разработке у силовиков.

Попали в немилость к Медведеву

Есть еще один фактор, играющий против действующих глав республик Северного Кавказа, — недовольство премьер-министра Дмитрия Медведева. Об этом говорят не только наши источники, но официальная повестка.

11 июля премьер провел заседание правительственной комиссии. По мнению Медведева, чиновники Северо-Кавказских республик работают неэффективно по исполнению ряда поручений. Минкавказа и другим ведомствам было поручено до 1 августа проанализировать целевые показатели по нацпроектам.

Одной из главных проблем СКФО является воровство энергоносителей.

«Северный Кавказ не платил или платил немного за эти услуги исторически. Правительство собирается преодолевать энергетический кризис. Когда-то это надо сделать, и деньги тут играют не самую важную роль. Люди (чиновники СКФО) должны понять, что за всё нужно платить. Иждивенческая психология опасна. Просто взаимодействий разумных не будет», — считает политолог Дмитрий Журавлев