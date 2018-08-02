Нары вместо брачной ночи: жениха отправили из загса в кутузку

Судебные приставы нашли задержали в загсе объявленного в розыск жителя Приморья. Об этом сообщается на сайте краевого УФССП.

Мужчина находился в розыске по делу о нарушении неприкосновенности жилища, когда во дворе его дома появились судебные приставы, чтобы привести его в полицию. Хозяина дома на месте не застали, зато во дворе нашли грядки с растениями, содержащими наркотические вещества.

Затем, как сообщается, приставам стало известно, что владелец хозяйства намерен жениться. Представители УФФСП посетили церемонию бракосочетания.

Предоставив молодоженам возможность исполнить официальный ритуал, приставы предложили молодому супругу проследовать с сотрудниками конвойного подразделения для ареста сроком на три месяца.

Ранее в ФССП рассказали о самом большом в стране долге по выплатам алиментов. Неплательщик-рекордсмен задолжал своим детям более 100 млн рублей. Им оказался 50-летний житель Москвы . Мужчина отказывается добровольно выплачивать долг, поэтому приставам пришлось применить к нему «весь комплекс мер принудительного исполнения».

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