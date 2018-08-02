Эксперт рассказал, чем опасно включение кондиционеров в жару

По словам эксперта, кондиционеры следует включать с крайней осторожностью, поскольку они могут стать причиной переохлаждения или воспаления легких.

Профессор кафедры госпитальной терапии РНИМУ им. Н. И. Пирогова, доктор медицинских наук Александр Карабиненко рассказал «Звезде» о том, как уберечься в жару и почему нежелательно злоупотреблять кондиционером в летний зной.

Карабиненко призвал не нагнетать панику в связи со сложившейся жаркой погодой, поскольку был свидетелем и более высоких летних температур в Москве . В настоящее время, по его словам, в столице стоит нормальная погода, а людям, которые испытывают проблемы со здоровьем, следовало бы больше времени находиться в тени деревьев. Дома же или на работе лучше использовать вентилятор.

«Люди, имеющие проблемы со здоровьем, перемены в погоде переносят не очень хорошо, как жару, так и морозы. Но есть определенные механизмы адаптации, которые позволяют человеку приспособиться к тому или иному внешнему фактору. А чтобы не отягчать себя жарой, советую дома развешивать мокрые простыни, чтобы создать благоприятную для себя атмосферу», — рекомендует профессор.

Также Карабиненко предупредил о том, что не стоит злоупотреблять кондиционерами, чтобы не переохладиться.

«Есть заболевание легких, которое вызывается именно вдыханием воздуха от кондиционера. Называется она «болезнью легионеров» (проявляется в виде воспаления легких — прим. ред.). Опасность кроется в фильтрах, на которых скапливается большое количество болезнетворных для дыхательных путей микробов. Мы дышим и в течении суток, вентилируем через свои дыхательные пути около 12 тысяч литров воздуха, которые содержат микробные тела. А в каждом литре порядка от тысячи до полутора тысяч микробных тел. Наши органы дыхания хорошо приспособлены к своей защите, к невосприимчивости воздействия отрицательной микрофлоры. Но вот именно в кондиционерах проживает такая микрофлора, способная быстро поражать дыхательные пути. Называется эта бактерия Клебсиелла», — отметил он.

Карабиненко также сообщил о том, что пользоваться кондиционером можно, но с осторожностью. Он посоветовал чаще менять в них фильтры, в частности — не реже раза в три месяца и обязательно перед летним периодом.

По его словам, на время охлаждения помещения лучше выйти из него, чтобы воздушные струи потока системы кондиционирования не доставляли в дыхательные пути большое количество микробов.