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Эксперт рассказал, чем опасно включение кондиционеров в жару
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Эксперт рассказал, чем опасно включение кондиционеров в жару 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
По словам эксперта, кондиционеры следует включать с крайней осторожностью, поскольку они могут стать причиной переохлаждения или воспаления легких.
Профессор кафедры госпитальной терапии РНИМУ им. Н. И. Пирогова, доктор медицинских наук Александр Карабиненко рассказал «Звезде» о том, как уберечься в жару и почему нежелательно злоупотреблять кондиционером в летний зной.
Карабиненко призвал не нагнетать панику в связи со сложившейся жаркой погодой, поскольку был свидетелем и более высоких летних температур в Москве. В настоящее время, по его словам, в столице стоит нормальная погода, а людям, которые испытывают проблемы со здоровьем, следовало бы больше времени находиться в тени деревьев. Дома же или на работе лучше использовать вентилятор.
«Люди, имеющие проблемы со здоровьем, перемены в погоде переносят не очень хорошо, как жару, так и морозы. Но есть определенные механизмы адаптации, которые позволяют человеку приспособиться к тому или иному внешнему фактору. А чтобы не отягчать себя жарой, советую дома развешивать мокрые простыни, чтобы создать благоприятную для себя атмосферу», — рекомендует профессор.
Также Карабиненко предупредил о том, что не стоит злоупотреблять кондиционерами, чтобы не переохладиться.
«Есть заболевание легких, которое вызывается именно вдыханием воздуха от кондиционера. Называется она «болезнью легионеров» (проявляется в виде воспаления легких — прим. ред.). Опасность кроется в фильтрах, на которых скапливается большое количество болезнетворных для дыхательных путей микробов. Мы дышим и в течении суток, вентилируем через свои дыхательные пути около 12 тысяч литров воздуха, которые содержат микробные тела. А в каждом литре порядка от тысячи до полутора тысяч микробных тел. Наши органы дыхания хорошо приспособлены к своей защите, к невосприимчивости воздействия отрицательной микрофлоры. Но вот именно в кондиционерах проживает такая микрофлора, способная быстро поражать дыхательные пути. Называется эта бактерия Клебсиелла», — отметил он.
Карабиненко также сообщил о том, что пользоваться кондиционером можно, но с осторожностью. Он посоветовал чаще менять в них фильтры, в частности — не реже раза в три месяца и обязательно перед летним периодом.
По его словам, на время охлаждения помещения лучше выйти из него, чтобы воздушные струи потока системы кондиционирования не доставляли в дыхательные пути большое количество микробов.
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