Компенсацию за протекшую после капремонта крышу жители Степного могут получить через суд

Жителям районного центра Степное могут выплатить компенсацию за залитые квартиры, сообщила 1 августа пресс-служба региональной Госжилинспекции. Люди получат деньги за то, что после некачественного капремонта в их доме протекла крыша.

Чиновники проинформировали, что аварийная ситуация сложилась в доме №27 по улице Рабочей, так как работы по капитальному ремонту были ненадлежащим образом организованы.

«Жилищной инспекцией области в адрес министерства направлено письмо о принятии мер по надлежащей организации работ по капитальному ремонту кровли дома №27. 26 июля состоялся комиссионный выезд с участием представителей Фонда капитального ремонта, подрядной организации ООО «Неро», администрации Советского района, прокуратуры Советского района и управляющей компании ООО «Жилищник» для совместного составления актов наличия протечек в жилых помещениях дома после ненадлежащего проведения капитального ремонта кровли», — рассказали в надзорном ведомстве.

Также инспекторы отметили, что вопрос о возмещении ущерба может быть решен в претензионном порядке, то есть путем договоренности с ответчиком о возмещении убытков. В случае возникновения спора жители пострадавшего дома могут обратиться в суд.