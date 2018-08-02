Ещё
В России оправдан первый уклонист от службы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Умер Юрий Мартынов
Умер Юрий Мартынов

В России оправдан первый уклонист от службы 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В России впервые оправдали призывника, который не прибыл к месту прохождения альтернативной гражданской службы. Как сообщает «Коммерсант», это дело рассматривал суд Волгодонска.
Житель Ростовской области Константин Титов обязан был в мае начать альтернативную службу в доме-интернате для престарелых и инвалидов «Эдип» в городе Энгельсе, Саратовской области. Однако ему отказали в бесплатном общежитии, после чего молодой человек обратился с заявлением в суд.
Как отмечают «Известия», Титов проиграл гражданский иск с жалобой на неполное медицинское освидетельствование. После этого военкомат направил его дело в следственный комитет, требуя, чтобы он за свой счёт приступил к альтернативной службе. Однако суд вынес вердикт в пользу Титова и указал, что военные обязаны обеспечить ему новые проездные документы и предписание, а дом-интернат —предоставить место в общежитии. Прокуратура Волгодонска решила обжаловать этот вердикт.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Тимати и Крид оштрафованы за концерт на крыше машины Депутат: Оправданный судом призывник вообще не хотел служить Актриса Глухова из «Улицы разбитых фонарей» боролась с онкологией
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Убитый дочерьми Хачатурян держал в страхе весь двор183
У России таких ракет нет. И не будет427
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью768
Над Черным морем едва не столкнулись два самолета61
В гибели вьетнамских пилотов нашли украинский след63
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
00:11
Разбившийся на Кубани Ми-2 сняли на видео
Происшествия
14:03
«У погибших россиян был шанс на спасение»
Политика
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
03:18
Ахеджакова объявила себя «террористкой»
Общество
01:11
Убитый дочерьми Хачатурян держал в страхе весь двор
Криминал Происшествия
00:59
Жуков рассказал о болезни
Шоу-бизнес
03:30
Тульские заключенные научили кота приносить наркотики
Криминал Происшествия
01:06
Подстилка стала предметом разборки
Общество
01:49
Украинские военные заявили о масштабном «котле»
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение