Ещё
Жители Свердловской области остались без воды на целый месяц из‐за столетнего водопровода
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жители Свердловской области остались без воды на целый месяц из‐за столетнего водопровода 

360tv.ru 19 минут назад
В городе Туринск (Свердловская область) в районе железнодорожного вокзала жители новой пятиэтажки на улице Ленина жили без воды около месяца из‐за водопровода, которому 105 лет. Об этом сообщило ИА Ura.ru.
По данным информагентства, новоселы попросили депутата Законодательного собрания Свердловской области Александра Коркина разобраться с отсутствием воды.
«Что-то где-то прорвало, говорят, а администрация не может с железной дорогой договориться, кто и как ремонтировать будет. Воду привозят раз в два-три дня. Пить ее, конечно, нельзя, используем ее, чтобы смывать в унитазе, для уборки. Правда и за этой водой в очереди иногда чуть не до драк доходило», — рассказал один из жителей дома.
Городская администрация пояснила, что причиной аварии стал прорыв чугунного водопровода, который принадлежит РЖД.
«Произошел прорыв, пока его устраняли, из-за повышенного давления трубы начали рваться в других местах — всего около десяти порывов. Трубы старые, с ними иначе не может быть», — отметил заместитель главы Туринска по ЖКХ, транспорту и связи Юрий Шангин.
360tv.ru: последние новости
Тимати оштрафовали на 20 тысяч рублей за концерт на улице в Москве Юный американец голыми руками вырвал глаза пожилому родственнику Подмосковный Госадмтехнадзор провел 200 «засад» по выявлению незаконных свалок мусора
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Черным морем едва не столкнулись два самолета39
Королеву красоты убили на глазах у туристов13
Украинские военные заявили о масштабном «котле»199
У России таких ракет нет. И не будет78
Интимная тайна разрушит карьеру Макрона175
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
14:03
«У погибших россиян был шанс на спасение»
Политика
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
03:18
Ахеджакова объявила себя «террористкой»
Общество
01:06
Подстилка стала предметом разборки
Общество
01:49
Украинские военные заявили о масштабном «котле»
В мире Украина
01:11
«Саня, тихо»: бездомный питон выполз на улицу в Тюмени
Происшествия
00:29
Кролики спрятались от дождя под фурой
Общество
01:01
«Крым был для меня, есть и будет всегда русский»
В мире Статьи
04:00
Россияне раскупили билеты на крымскую «Комету»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение