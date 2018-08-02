Жители Свердловской области остались без воды на целый месяц из‐за столетнего водопровода

По данным информагентства, новоселы попросили депутата Законодательного собрания Свердловской области Александра Коркина разобраться с отсутствием воды.

«Что-то где-то прорвало, говорят, а администрация не может с железной дорогой договориться, кто и как ремонтировать будет. Воду привозят раз в два-три дня. Пить ее, конечно, нельзя, используем ее, чтобы смывать в унитазе, для уборки. Правда и за этой водой в очереди иногда чуть не до драк доходило», — рассказал один из жителей дома.

Городская администрация пояснила, что причиной аварии стал прорыв чугунного водопровода, который принадлежит РЖД

«Произошел прорыв, пока его устраняли, из-за повышенного давления трубы начали рваться в других местах — всего около десяти порывов. Трубы старые, с ними иначе не может быть», — отметил заместитель главы Туринска по ЖКХ, транспорту и связи Юрий Шангин.