Жители Свердловской области остались без воды на целый месяц из‐за столетнего водопровода 

В городе Туринск (Свердловская область) в районе железнодорожного вокзала жители новой пятиэтажки на улице Ленина жили без воды около месяца из‐за водопровода, которому 105 лет. Об этом сообщило ИА Ura.ru.
По данным информагентства, новоселы попросили депутата Законодательного собрания Свердловской области Александра Коркина разобраться с отсутствием воды.
«Что-то где-то прорвало, говорят, а администрация не может с железной дорогой договориться, кто и как ремонтировать будет. Воду привозят раз в два-три дня. Пить ее, конечно, нельзя, используем ее, чтобы смывать в унитазе, для уборки. Правда и за этой водой в очереди иногда чуть не до драк доходило», — рассказал один из жителей дома.
Городская администрация пояснила, что причиной аварии стал прорыв чугунного водопровода, который принадлежит РЖД.
«Произошел прорыв, пока его устраняли, из-за повышенного давления трубы начали рваться в других местах — всего около десяти порывов. Трубы старые, с ними иначе не может быть», — отметил заместитель главы Туринска по ЖКХ, транспорту и связи Юрий Шангин.