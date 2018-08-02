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Суд не стал взыскивать стоимость утраченных дубинок с участников «болотного дела»
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Суд не стал взыскивать стоимость утраченных дубинок с участников «болотного дела» 

Ведомости 1 час назад
Суд отказал МВД в удовлетворении иска о взыскании с координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова и других участников «болотного дела» компенсации за утраченные на Болотной площади 6 мая 2012 г. дубинки и рации. «Суд постановил: в удовлетворении исковых требований отказать в полном объеме», — цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы мирового суда Нагатинского района Москвы.
Помимо Удальцова, ответчиками по иску управления МВД на транспорте были Леонид Развозжаев, Алексей Гаскаров, Илья Гущин, Александр Марголин и Елена Кохтарева. По словам Удальцова, «иск предъявлен на 43 с лишним тысячи рублей именно по событиям 6 мая 2012 года, когда их сотрудники утратили пять резиновых палок и две радиостанции „Волна“.
В июне, когда МВД подало этот иск, Удальцов связал его со своим обращением в Следственный комитет и суд с требованием вернуть арестованное имущество. „У меня при обыске тогда изъяли 140 тысяч, машину арестовали, на которой семья ездила, и машину Развозжаева. Как только мы обратились, тут же появился этот иск“, — сказал он. По его мнению, иск был изначально неправомерен, поскольку срок исковой давности истек в марте 2018 года.
Мосгорсуд 24 июля 2014 года приговорил оппозиционеров Удальцова и Развозжаева к 4,5 годам лишения свободы каждого за организацию массовых беспорядков на Болотной площади и подготовку к организации беспорядков.
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