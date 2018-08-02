Ещё
Госдума может поддержать жд-лоукостеры
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Госдума может поддержать жд-лоукостеры 

РЖД-Партнер 22 минуты назад
Фото: РЖД-Партнер
Дочка РЖД по перевозкам в дальнем следовании «Федеральная пассажирская компания» выделит старые вагоны, которые составят отдельный экономкласс, говорится в годовом отчете компании. Все остальные поезда будут делиться на три разных типовых группы — дневной и ночной экспрессы и традиционный поезд. В свою очередь, каждый из них будет делиться на три разных класса обслуживания — эконом, комфорт и бизнес. Такие нововведения заложены в стратегических задачах компании на период до 2025 и 2030 годов.
Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Сергей Тен в эфире НСН рассказал, будут ли востребованы разноклассовые ЖД-вагоны в России.
«Мы все слышим, что цены на перевозки растут. С одной стороны это объективная ситуация. Среди причин можно назвать инфляцию, общее подорожание товаров и услуг. Однако у людей должен быть выбор. Считаю, что именно по этой логике действует РЖД. Это абсолютно объективное решение. Тут главное, чтобы уровень цены и качества был соответствующим и сопоставимым. В этом случае спрос на разные классы ЖД-билетов среди населения будет. Мы как профильный комитет по транспорту и строительству эту инициативу поддерживаем», — заявил Тен.
Депутат обратил внимание на то, что представленная РЖД линейка услуг на данный момент не соответствует запросам и требованиям пассажиров. По его словам, не смотря на то, что в центральной России спектр шире, в большей части страны его однозначно нужно расширять. Он добавил, что транспортная стратегия страны предусматривает, с точки зрения пассажирских перевозок, возможность выбора не только вида транспорта, но и уровень услуг непосредственно на транспорте.
«У нас страна — железнодорожная держава. Поезда ездят на огромные расстояния. Здесь очень важно, чтобы человек мог воспользоваться любым видом транспорта на свой выбор в зависимости от желания. Поездка на поездах, особенно в летний период, доставляет удовольствие. То есть можно посмотреть страну, можно полюбоваться нашей природой, например, огромными просторами Дальнего Востока. На мой взгляд, лоукостеры уже себя хорошо зарекомендовали на авиационном транспорте. Как говорится, не без шероховатостей, но в период пока лоукостеры вводились в авиации, есть положительная динамика», — объяснил свою позицию собеседник НСН.
РЖД-Партнер: последние новости
О новых возможностях развития контейнерных перевозок расскажут на Балтийском транспортном форуме Строительство мостового перехода Нижнеленинское –Тунцзян (КНР) прервано из-за паводка на Амуре Российско-китайские отношения получат новый вектор развития на ВЭФ-2018
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Черным морем едва не столкнулись два самолета39
Королеву красоты убили на глазах у туристов13
Украинские военные заявили о масштабном «котле»198
У России таких ракет нет. И не будет74
Интимная тайна разрушит карьеру Макрона174
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
14:03
«У погибших россиян был шанс на спасение»
Политика
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
03:18
Ахеджакова объявила себя «террористкой»
Общество
01:06
Подстилка стала предметом разборки
Общество
01:49
Украинские военные заявили о масштабном «котле»
В мире Украина
01:11
«Саня, тихо»: бездомный питон выполз на улицу в Тюмени
Происшествия
00:29
Кролики спрятались от дождя под фурой
Общество
01:01
«Крым был для меня, есть и будет всегда русский»
В мире Статьи
04:00
Россияне раскупили билеты на крымскую «Комету»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение