Сбежавший Магомед Махачев найден в Грозном

Сбежавший Магомед Махачев найден в ГрозномВ столице Чеченской республики был обнаружен руководитель главного бюро Медико-социальной экспертизы Дагестана Магомед Махачев. Уже более месяца он находился в розыске.

Против Махачева возбуждено уголовное дело. Он, используя служебное положение в корыстных целях, проводил незаконное назначение фиктивных инвалидов, а также под его ведомом оформлялись справки по инвалидности.

Также было обнаружено масштабное имение главы бюро. Как ранее сообщали в региональных СМИ, в перечень его недвижимости входил дом в Словении , медицинское учреждение в Германии , дворец в родном селе и т.д.