Ещё
Сбежавший Магомед Махачев найден в Грозном
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сбежавший Магомед Махачев найден в Грозном 

Mirmol.ru 19 минут назад
Фото: Mirmol.ru
Сбежавший Магомед Махачев найден в ГрозномВ столице Чеченской республики был обнаружен руководитель главного бюро Медико-социальной экспертизы Дагестана Магомед Махачев. Уже более месяца он находился в розыске.
Против Махачева возбуждено уголовное дело. Он, используя служебное положение в корыстных целях, проводил незаконное назначение фиктивных инвалидов, а также под его ведомом оформлялись справки по инвалидности.
Также было обнаружено масштабное имение главы бюро. Как ранее сообщали в региональных СМИ, в перечень его недвижимости входил дом в Словении, медицинское учреждение в Германии, дворец в родном селе и т.д.
В настоящее время сообщается, что Махачев доставлен в Махачкалу и находится в одном из изоляторов города.
Mirmol.ru: последние новости
Сулейман Керимов финансирует крупнейший инвестиционный проект в Южном Дагестане Древний Дербент даст новую точку отсчета в конкурсе “Мой Дагестан” ГЖИ принимает меры для нормализации водоснабжения в Избербаше
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Черным морем едва не столкнулись два самолета39
Королеву красоты убили на глазах у туристов13
Украинские военные заявили о масштабном «котле»199
У России таких ракет нет. И не будет78
Интимная тайна разрушит карьеру Макрона175
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
14:03
«У погибших россиян был шанс на спасение»
Политика
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
03:18
Ахеджакова объявила себя «террористкой»
Общество
01:06
Подстилка стала предметом разборки
Общество
01:49
Украинские военные заявили о масштабном «котле»
В мире Украина
01:11
«Саня, тихо»: бездомный питон выполз на улицу в Тюмени
Происшествия
00:29
Кролики спрятались от дождя под фурой
Общество
01:01
«Крым был для меня, есть и будет всегда русский»
В мире Статьи
04:00
Россияне раскупили билеты на крымскую «Комету»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение