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В свердловской «Единой России» сделали заявление о скандалах на выборах в Екатеринбурге
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В свердловской «Единой России» сделали заявление о скандалах на выборах в Екатеринбурге 

РИА «ФедералПресс» 20 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Участники «первой тройки» списка «Единой России» на выборах в думу Екатеринбурга Сергей Воронин, Анастасия Немец и Тимофей Жуков сегодня прокомментировали провокации в ходе предвыборной кампании. Об этом сообщает корреспондент «ФедералПресс».
«Кампания идет нормально, все эти вбросы служат для популяризации кандидатов», — заявил советник ректора УрГЭУ, Герой России Сергей Воронин. Он признался, что не слышал о нападениях на политтехнологов. Напомним, что глава штаба единоросса-одномандатника Владимира Нагибина Денис Граматчиков был избит неизвестными еще в июле.
«Это идет от одних выборов к другим. Ничего необычного здесь нет, люди, которые участвуют, оценивают риски», — сказал вице-президент «Города без наркотиков» Тимофей Жуков. По его словам, криминальные выходки должны пресекаться правоохранительными органами. Жуков сообщил, что и сам получал предупреждения о возможных угрозах.
«Провокаций быть не должно», — лаконично прокомментировала сопредседатель свердловского штаба ОНФ Анастасия Немец.
«ФедералПресс» напоминает, что ранее нападение на Граматчикова осудил председатель горизбиркома Илья Захаров. Он назвал это «методами девяностых и начала двухтысячных».
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