На Дону впервые в России оправдали призывника, уклонившегося от альтернативной службы 

Юноша должен был проходить службу в доме-интернате для престарелых и инвалидов
В Волгодонском районном суде Ростовской области вынесли оправдательный приговор по делу о неявке призывника на альтернативную службу. Константин Титов должен был отдать долг Родине в доме-интернате для инвалидов и престарелых в городе Энгельсе Саратовской области. Молодой человек получил такое право, потому что смог убедить военкомат в том, что является убежденным пацифистом.
Однако и альтернативную службу Константин пройти в срок не смог. Виной всему стал «квартирный вопрос». — Константин выяснил, что в интернате ему не предоставят законное общежитие. Поэтому он отказался ехать на службу. У него не было средств, чтобы снять жилье, и он обратился в суд с требованием поменять место службы. Гражданский спор молодой человек проиграл, — сообщает «Коммерсантъ». Следком возбудил уголовное дело по факту уклонения от службы. Титову грозило 80 тысяч штрафа, 480 часов обязательных работ или полгода лишения свободы. Однако суд постановил, что обвиняемые по таким делам не обязаны доказывать свою невиновность: это бремя стороны обвинения. Прокуратура Волгодонска не согласилась с приговором и подала апелляцию. Если решения останется неизменным, молодой человек сможет взыскать с военных моральных ущерб. Оправдательный приговор человеку, который уклонился от альтернативной военной службы, в России вынесли впервые.