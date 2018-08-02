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«Народный фронт» в Оренбурге объявил конкурс граффити
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«Народный фронт» в Оренбурге объявил конкурс граффити 

ProOren 25 минут назад
Фото: ProOren
Ранее активисты ОНФ прошло голосование «С чего начинается Родина», где желающие прошли опрос о символах нашего города. Победил — пуховый платок. И теперь стартует второй этап — конкурс макетов граффити с изображением областного центра.
К участию приглашают студентов и школьников, а также молодых художников. Работы принимаются до 2 сентября на почту 56region@onf.ru. Победителя объявят 17 сентября. Граффити-победитель разместят на одной из площадок в Оренбурге.
Представители ОНФ уверены, любой населенный пункт имеет знаки и символы, которые являются своего рода отражением его истории, предметом гордости его жителей. Именно такие символы нуждаются в развитии и тиражировании.
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