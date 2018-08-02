Размер имеет значение: дома-гиганты, которые могли появиться только в России

Конечно, это не первые и не единственные дома-гиганты в мире, они даже не такие известные, как, например, город-крепость Коулун в Китае , прославившаяся суровыми нравами обитателей и густой заселенностью.

Но, в отличие от Коулуна, наши дома ещё живы. Узнайте о них из подборки Сети городских порталов.

Жилой крейсер «Аврора»

Жилой комплекс «Аврора» — маленький городок в большом Екатеринбурге . При желании местные жители (а их здесь несколько тысяч) могли бы не выходить из своего двора месяцами: на огороженной территории есть магазины, массажный кабинет, салон красоты, сразу два детских сада. Прямо во двор смотрят вывески продуктовых магазинов, в которые редко забредают люди с улицы, ведь попасть на территорию «Авроры» можно только с ключом. Впрочем, это формальность — обитатели человеческого муравейника все время входят и выходят, так что долго у калитки скучать не придется.

В «Авроре» 15 секций и больше 1500 квартир. Комплекс из трех 25-этажных башен, соединенных 16-этажками, построен в форме буквы Е, между ее ножками сразу два просторных двора с баскетбольным полем, детскими площадками, горками. Даже праздники здесь свои, все как в мини-городе.

Где: Екатеринбург, ул. Соболева, 19. Габариты: 15 секций в 25 и 16 этажей, 1560 квартир. Год постройки: 2015.

Волгоградский гигант

Один из самых длинных домов в России находится в Волгограде : девятиэтажка растянулась на 1142 метра, здесь 37 подъездов и почти 1400 квартир. С высоты дом похож на змейку, незамысловато проходящую по окраине города, он настолько огромный, что занял восемь адресов на двух улицах — Николая Отрады и Грамши.

Дом строили шесть лет, в итоге часть квартир получили сами строители и переселённые из ветхого жилья горожане. Это самодостаточный город в городе: есть почта, библиотека, поликлиника, детский сад и стоматология.

Несмотря на внушительные расстояния между подъездами, жильцы дома знают друг друга, летом собираются во дворе поиграть в домино, пожаловаться на парковку у подъездов и, конечно, обсудить цены на «коммуналку». Посмотрите, как душевно живёт этот каменный гигант в сердце Волгограда.

Где: г. Волгоград, ул. Грамши, 43, 47, 49 и 51 и ул. Николая Отрады, 34, 36, 40 и 44. Габариты: длина 1142 метра, 9 этажей, 37 подъездов, около 1400 квартир. Годы постройки: 1975–1981.

Великая Чемская стена

В конце 1980-х в Северо-Чемском массиве Новосибирска выросла десятиэтажка: если измерить её длину виртуальной линейкой, получится примерно полкилометра — этого чуть-чуть не хватает, чтобы «обнять» квартал с обеих сторон.

В доме 22 подъезда и 871 квартира, здесь живут более двух тысяч человек. Есть даже квартира № 0 — в ней скрывается лифтёрная, где круглосуточно находятся рабочие, которые обслуживают 22 подъёмных механизма. «Чемская стена», как прозвали дом местные, стоит в аккурат между двумя остановками общественного транспорта: готовьтесь проехать лишнюю, если внезапно выберетесь с другой стороны здания.

Где: г. Новосибирск, ул. Комсомольская, 4. Габариты: длина около 500 метров, 10 этажей, 22 подъезда, 871 квартира. Год постройки: 1988.

Тюменский «муравейник»

Знаменитый дом по улице Республики, 92 в Тюмени строили почти десять лет — с 1974 по 1982 годы. В итоге получился 300-метровый крепыш, в котором 13 этажей, восемь подъездов и 567 квартир. Сюда заселилась вся местная интеллигенция — учёные, учителя, врачи. На фоне белокаменных соседей здание, выкрашенное в тёмные и охристые оттенки, заметно выделялось. Таких в Тюмени не было и нет.

Прозвище дом получил не сразу: за волнистый фасад тюменцы сначала звали его «гармошкой». «Муравейником» дом стал в начале нулевых. Со временем квартиры выменивались и продавались. Фасад со времен строительства дома остался неизменным, и таким он будет минимум до 2021 года, когда «муравейник» встанет на первый плановый капремонт.

Где: г. Тюмень, ул. Республики, 92. Габариты: длина около 300 метров, 13 этажей, 8 подъездов, 576 квартир. Годы постройки: 1974–1982.

Дом-квартал в Нижнем Новгороде

Серый бусыгинский дом — это 55 подъездов и 450 квартир. А ещё огромные арки, глубокие окна и бесконечные тропинки внутри двора. Чудо советской жилой застройки строилось в 1930-е годы для нижегородской элиты: предполагалось, что основное число квартир займут инженеры и строители Горьковского автозавода. Так оно и случилось.

Сегодня дом продолжает жить своей историей и привлекать туристов. Кстати, в Нижнем он такой не один — рядом с серым в своё время выстроили жёлтый дом-квартал.

Где: г. Нижний Новгород , квартал улиц Комсомольская — Лоскутова — проспект Октября — переулок Моторный. Габариты: соединенные перегородками дома в 5–8 этажей, 55 подъездов, 450 квартир. Год постройки: 1938.

Ростов: место жилой и боевой славы

Самый известный дом-гигант в Ростове-на-Дону — это 20-подъездное здание на улице Профсоюзной, 29/22. Строили его для заводчан ещё в 1920-е годы. Под одной крышей уместились 20 подъездов и 200 квартир. При этом каждый подъезд — с особенной планировкой, так что новострой стал для донского города своеобразным архитектурным экспериментом.

В годы войны дом на Профсоюзной был огневой точкой — на крыше установили 45-миллиметровую пушку, из которой били по немцам, захватившим железнодорожный вокзал. Фашисты стреляли в ответ, поэтому на стенах до сих пор можно разглядеть следы от снарядов. В девяностые дом из заводской общаги превратился в обычное жилое строение, почти все квартиры приватизировали новые жильцы. Правда, капитального ремонта здесь до сих пор не было.

Два года назад слава накрыла ростовского гиганта — его показали в фильме «Напротив Левого берега».

Где: г. Ростов-на-Дону, ул. Профсоюзная, 29/22. Габариты: корпуса на 5 и 6 этажей, 20 подъездов, 200 квартир. Годы постройки: 1920-е.

Самарская «кукуруза»

А также «тёрка», «скворечник», «рашпиль» и ещё два десятка названий, под которыми известна самая знаменитая высотка Самары , построенная в конце 1980-х. Местные этот дом недолюбливают: те, кто постарше — за дурную славу, ведь изначально квартиры хотели раздать местной элите, но с перестройкой сюда заселились сироты и жители окраин, а потому разборок и дебошей соседей эти стены видели немерено. Те, кто моложе, жалуются на сложности с ремонтом: в бетонных стенах встречаются вкрапления из чёрного камня, очень прочного и не поддающегося сверлению.

Где: г. Самара, ул. Осипенко, 32. Габариты: 20 этажей, 1 подъезд, 152 квартиры. Год постройки: 1987.

Челябинский примитивизм

Эта десятиэтажка появилась в историческом центре Челябинска , на улице Карла Маркса, 83, в 1999 году. Её фасад украсили разного размера башенками, а потом в похожем стиле построили соседнее здание. За красивыми полусферами с большими окнами спрятаны лестничные пролеты, внутри башенок находятся технические помещения. Дом считается элитным: он состоит из огромных, иногда двухуровневых, квартир.

Но вычурность домов сыграла с застройщиками злую шутку: жители сразу же окрестили оба их творения «силосными башнями». Знатоки не исключают, что первоначальный проект домов мог отличаться от того, что получилось в итоге.

— В девяностые строили, что хотели и как хотели, — делится руководитель движения «Архистраж» Юрий Латышев . — Стиль, в котором возведены эти дома, сложно назвать даже эклектикой, это просто примитивизм какой-то.

Где: г. Челябинск, ул. Карла Маркса, 83. Габариты: 10 этажей, 5 подъездов 88 квартир разных уровней. Год постройки: 1999.

Мы добавили в подборку ещё несколько домов, которые сложно назвать гигантами: количество квартир в некоторых едва больше 60. Зато посмотрите на их формы — в своих городах эти здания стали если не достопримечательностью, то местом, которое знают все.

Пермский «сыр» для творческой интеллигенции

«Сыром» пермяки прозвали новостройку на Горького, 5 — детище местного архитектора Виктора Щипалкина. Одна часть здания полукруглая, а вторая с неровным фасадом. Так получилось из-за особенностей местности: если бы дом стал обычной коробкой, то квартиры в северной части не увидели бы солнца никогда. Проблему инсоляции решили за счёт необычной формы.

В доме 66 квартир, половину занимают артисты театра оперы и балета. Дом этот известен не только экстраординарной внешностью, но и своим долгостроевским прошлым: его начали возводить ещё в 1999 году, а сдали лишь в 2014-м.

Где: г. Пермь, ул. Горького, 5. Габариты: 9 этажей, 2 подъезда, 66 квартир. Годы постройки: 1999–2014.

Круглый дом в Уфе

На экскурсию в уфимский дом без углов лучше не ходить без сопровождения — здание находится в «Цыганской поляне» — районе, заселенном не самыми благополучными людьми. Оригинальную двенадцатиэтажку на Вологодской построили в начале 1980-х будто бы случайно: стандартная коробка не влезла на выделенный пятачок земли, а круглый дом — вполне.

Но жить в известном доме непросто: комнаты в форме трапеции требуют особого подхода к подбору мебели. На крыше многоэтажки есть небольшой пристрой-чердак, который облюбовали местные художники. Сейчас на крыше круглого дома обитает мастерица Стелла Маркова вместе со своими тряпичными куклами и картинами.

Где: г. Уфа, ул. Вологодская, 23. Габариты: 12 этажей, 1 подъезд, 66 квартир. Год постройки: 1981.

Ярославские прелести

Пару голубоглавых высоток на Московском проспекте жители Ярославля часто ассоциируют с женской грудью — по форме куполов. Жилой комплекс «Голубой топаз» построили в 2007 году, правда, официальное название не прижилось. Дома доминируют над общей застройкой, а их крыши можно разглядеть со всех концов Фрунзенского района.

Где: Ярославль, Московский проспект, 136, корпус 2. Габариты: два дома в 15 и 16 этажей, выполненные в едином стиле. Год постройки: 2007.

Небоскрёб без жильцов

От крыши до земли высота архангельского небоскрёба — 82 метра. Здание на площади Ленина, 4 построили в 1980-х в качестве подарка к 400-летию города, но обжить его так никому и не удалось. Сначала у высотки забрали лифты — их отвезли в Москву , которая вовсю готовилась к Олимпиаде. В 1983-м дом всё-таки сдали в эксплуатацию, но ещё долго в него никто не заселялся.

В девяностые годы дом стал офисником: сюда пришло учреждение проектных организаций. Интересно, что в Архангельске планировали построить три «близнеца» белоснежной громадины, но во время строительства высотный первенец дал крен, и от его тиражирования пришлось отказаться.

Где: г. Архангельск, площадь Ленина, 4. Габариты: 24 этажа, 1 подъезд. Год постройки: 1983.

Курганский дом с трещиной

Красный особняк на Карла Маркса , 49 знает каждый житель Кургана. С советских времён в городе это единственный казённый жилой дом. Изначально, правда, трёхэтажный, ведь верхний этаж и ещё один подъезд зданию добавили только в 1970 годы.

В доме, несмотря на его ветхость, до сих пор живут люди. Они жалуются на трещины, изрезавшие фундамент, и на то, что горячая вода, которую здесь провели каких-то три года назад, не доходит до верхних этажей — жители вынуждены греть кастрюльки или мыться в общественной бане. Тем не менее дом свой любят и знают о нём немало легенд.

Где: г. Курган, ул. Карла Макса, 49. Габариты: 3 подъезда, 4 этажа, 32 квартиры. Годы постройки: 1920-е, этаж и подъезд пристроены в 1970 годах.