Трансформаторная подстанция китайского производства поставлена в Бангладеш

Чэнду , 2 августа / Синьхуа / — Бангладешская компания Dhaka Power Distribution Company на днях получила первую трансформаторную подстанцию, произведённую китайской компанией CRRC Ziyang co., ltd. Церемония сдачи и приемки состоялась в г. Нараянгандже.

Расположенная в городе Цзыян провинции Сычуань на юго-западе Китая компания CRRC Ziyang co., ltd в октябре 2015 г.получила заказ от Dhaka Power Distribution Company на 8 подстанций 33/11 кВ.

Бангладешская сторона получила первую из восьми трансформаторных подстанций, основные комплектующие к которой, включая трансформаторы, распределительные щиты и устройства автоматики, были произведены в Китае.

Ожидается, что остальные 7 подстанций будут произведены и поставлены к концу сентября этого года. -0-