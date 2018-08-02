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Трансформаторная подстанция китайского производства поставлена в Бангладеш
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Трансформаторная подстанция китайского производства поставлена в Бангладеш 

ИА Синьхуа 22 минуты назад
Чэнду, 2 августа /Синьхуа/ — Бангладешская компания Dhaka Power Distribution Company на днях получила первую трансформаторную подстанцию, произведённую китайской компанией CRRC Ziyang co., ltd. Церемония сдачи и приемки состоялась в г. Нараянгандже.
Расположенная в городе Цзыян провинции Сычуань на юго-западе Китая компания CRRC Ziyang co., ltd в октябре 2015 г.получила заказ от Dhaka Power Distribution Company на 8 подстанций 33/11 кВ.
Бангладешская сторона получила первую из восьми трансформаторных подстанций, основные комплектующие к которой, включая трансформаторы, распределительные щиты и устройства автоматики, были произведены в Китае.
Ожидается, что остальные 7 подстанций будут произведены и поставлены к концу сентября этого года. -0-
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