Семья из Новогиреева приняла участие во «Вкусном шоу» на фестивале «Свежесть лета»

Семья Белозерцевых стала участником семейного фестиваля «Свежесть лета», состоявшегося в Екатерининском парке.

Новогиреевцы приняли участие в кулинарном конкурсе фестиваля — барбекю-шоу. Команда Белозерцевых под названием «Соловьи» наряду с другими участниками конкурса должна была не просто вкусно приготовить бургер и стейк, но и красиво о них рассказать, подготовив музыкальную презентацию произведенного кулинарного шедевра.

По словам главного специалиста ОСКАД ТЦСО «Новогиреево» Ларисы Ведмедь, барбекю новогиреевским кулинарам удалось на славу.

Команду «Соловьёв» на протяжении всего конкурса поддерживали земляки, скандируя вдохновляющие речёвки.

Фото — Лариса Ведмедь.