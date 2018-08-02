Редкую в Сирии реактивную систему «Град-1» вернули на передовую

Впервые эти наследники «Катюш» попадали в объективы видеокамер в феврале текущего года, во время сражения за дамасский пригород Восточная Гута. «Грады-1» поддерживали наступление 5-го штурмового добровольческого армейского корпуса. После такого дебюта эти реактивные установки немного ушли в тень.

Однако сейчас они громко заявили о своем возвращении на передовую — их реактивные снаряды методично утюжили опорные пункты боевиков запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ.

Особенность данной версии «Града» — несколько облегченный пакет: 36 направляющих вместо 40, как у первоначальной модели.

Также в качестве базы использован не «Урал», а автомобиль повышенной проходимости — ЗиЛ-131, что несколько удешевило производство.

Масса установки составляет 11500 кг. Максимальная дальность стрельбы — 15 км. Скорость по шоссе — 80 км/ч. Запас хода по топливу — 850 км. Боевой расчет — 3 человека.