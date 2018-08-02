В Ульяновске вместо школьного спортзала решили построить жилой дом

Лицеистов «уплотнили»Сейчас уроки физкультуры проходят в помещении на третьем этаже — над учебным кабинетом, хотя строительные нормы и санитарные правила предписывают размещать спортивные залы на первых этажах школ. Не дотягивает до положенных шести метров и высота помещения. По словам одного из учителей лицея, попросившего не указывать его имя, уже были готовы смета и проект пристроя, но весной этого года планы властей резко поменялись. — Раньше в лицее обучались только старшеклассники, но по настоянию городского управления образования мы стали набирать и первоклассников. В результате в школе обучается больше детей, чем по нормативам может вместить это здание, — рассказал «РГ» источник. — Но был проект пристроя со спортзалом и столовой, которые предполагалось соединить с основным зданием теплым переходом. А освободившиеся площади хотели приспособить под учебные классы. Нас уверяли, что так и произойдет, но весной этого года стало известно, что на участке построят дом. Недоумевают и родители учащихся. По их словам, раньше лицей при УлГТУ был кузницей «технарей», в которую попадали дети не младше десяти лет со склонностью к точным наукам и намерением посвятить карьеру инженерной профессии. Теперь же туда принимают всех детей, в том числе начиная с 2015 года первоклассников, живущих на окрестных улицах. Лицеистам пришлось потесниться из-за нехватки мест в школах центральной части Ульяновска . — В результате технический лицей превращается в рядовую школу, мест для одаренных старшеклассников просто не остается, — посетовал отец одного из лицеистов Андрей. — Из-за наплыва детей сложилась критическая ситуация с учебными площадями. Учеников начальных классов едва не перевели заниматься в неприспоспобленные холодные и сырые помещения. Не допустить этого помогла лишь активность родителей. Дошло до того, что администрация школы закрыла размещавшийся в ней филиал аэрокосмического клуба «Буран», включавший музей и ракетомодельный кружок. До недавнего времени чиновники обещали решить проблему нехватки площадей, говорили, что строительство нового корпуса для размещения спортзала вот-вот начнется, но в начале 2017 года в лицее со скандалом сменили директора. Так совпало, что и о планах строительства спортзала с этого времени забыли. С «одобрения» общественностиСтроительные работы на участке пока не начались, но он уже обнесен забором, на котором красуется паспорт объекта с эскизом будущего четырехэтажного дома и информацией о застройщике — строительной компании «Альпы». Директор компании Артур Степанов заявил корреспонденту «РГ», что о возмущении со стороны общественности в связи со строительством ему неизвестно. — Мы проводили публичные слушания в процессе получения разрешения на строительство, общественность высказалась положительно, все прошло на законном основании, — говорит Степанов. — Я вообще ваших вопросов не понимаю: если бы мы шли вразрез с законом, мы бы не получили разрешения на строительство. Публичные слушания действительно проводились. Но надо сказать, что предварительные объявления о проведении этих слушаний разместили в недрах сайта городской администрации и на страницах городской газеты — мелким шрифтом в разделе «Официально», среди массы прочих документов и постановлений. К тому же слушания проводились в разгар рабочего дня. Немудрено, что в заключении о результатах слушаний (копия документа есть в распоряжении «РГ») сказано, что в них приняли участие… девять человек. Именно они одобрили строительство дома на том месте, где должен был появиться школьный спортзал. За разъяснениями «РГ» обратилась к исполняющему обязанности директора школы Сергею Залозному. Но от комментариев он категорически отказался. В свою очередь руководитель городского управления образования Светлана Куликова констатировала, что «спортзал в лицее есть, и он работает», а о строительных и санитарных нормах размещения таких объектов она «ничего не знает». В Роспотребнадзоре , который должен следить за выполнением норм СанПиНа, на запрос «РГ» на момент сдачи номера не ответили. Для школьников нет места?— Действительно, на участке планировалось разместить пристрой к лицею, но в ходе проектирования объекта стало ясно, что на имеющейся площади невозможно построить спортзал, соответствующий всем нормам, которые современное законодательство предъявляет к подобным объектам, — прокомментировал ситуацию заместитель главы Ульяновска по вопросам строительства Сергей Гигирев. — Спортзал должен иметь площадку определенного размера плюс раздевалки, душевые и другие вспомогательные помещения. Проще говоря, полноценный, соответствующий нормам спортзал на этом участке не уместился бы. И даже если бы мы возвели этот пристрой, то все равно никогда не смогли бы пройти экспертизу и ввести его в эксплуатацию. Что же получается: где для школьного пристроя места нет, для четырехэтажки с придомовой территорией и парковкой его достаточно?Решать проблему с нехваткой учебных площадей в лицее ульяновские чиновники пока не спешатМежду тем в графе «Разрешенное использование» спорного участка площадью 4711 квадратных метров на публичной кадастровой карте до сих пор значится формулировка «Для размещения объектов физической культуры и спорта». Как же получилось, что власти допустили его передачу под жилищное строительство? Как пояснила «РГ» замруководителя управления Росреестра по Ульяновской области Ольга Петухова, сведения о разрешенном виде использования того или иного участка вносятся в ЕГРН в соответствии с его текущим фактическим назначением, но всегда могут поменяться. — Я полагаю, что в данном случае участок изначально формировался для строительства спортивного объекта, поэтому в реестр и были внесены соответствующие сведения о разрешенном использовании. Но если Правила землепользования и застройки и градостроительный план не запрещают строительство на участке жилого дома, администрация была вправе выдать соответствующее разрешение, — пояснила Петухова. — Вид разрешенного использования в ЕГРН будет изменен либо на основании заявления собственника участка, либо по результатам нашего межведомственного взаимодействия с горадминистрацией. "РГ" будет следить за развитием событий. Подождут до реконструкции?По-видимому, законных препятствий для строительства дома на участке, ранее предназначавшемся для строительства школьного пристроя, нет. Что, впрочем, не отменяет необходимость решать проблему отсутствия в лицее спортзала, соответствующего нормам. Понимают это и чиновники. — Я согласен: нынешний вариант с размещением спортзала на третьем этаже — недопустим. Да и в целом это довольно старая школа (1937 года постройки. — Прим.ред.), она требует модернизации. И если когда-нибудь дело все же дойдет до реконструкции, мы сможем в границах существующего здания разместить в нем все что положено по современным нормам, — надеется Сергей Гигирев. Хотя пока реконструкции здания лицея нет даже в отдаленных планах. Лелеять мечту об инженерном будущем учащимся придется в тесноте. КстатиСанитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10):

4.13. Спортивный зал рекомендуется размещать на первом этаже здания или в отдельно пристроенном здании. При размещении спортивного зала на втором этаже должны обеспечиваться нормативные уровни звукового давления и вибрации в соответствии с гигиеническими нормами. Количество и типы спортивных залов предусматриваются в зависимости от вида общеобразовательной организации и его вместимости. Высота спортивного зала при проектировании должна составлять не менее 6,0 м. Справка «РГ»Свод правил «Общественные здания и сооружения»:6.82. Физкультурно-спортивные залы общеобразовательных школ следует размещать не выше второго этажа при условии, что они не будут располагаться над учебными помещениями или столовой, не имеющей подшивного потолка. Помещения для физкультурных занятий допустимо размещать на втором этаже и выше при обеспечении в них нормативных уровней звукового давления и вибрации.