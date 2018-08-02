В Нижегородской области берег Волги стал частной собственностью

Сотрудники и отдыхающие нижегородского санатория «Автомобилист» направили открытое письмо полномочному представителю президента в ПФО Михаилу Бабичу и глав региона Глебу Никитину , сообщает «Открытый Нижний». Авторы обращения сообщают о самовольном захвате береговой линии Волги, на которой располагается санаторий-здравница. Из-за того, что указанная территория перешла в частные руки, отдыхающим перекрыт единственный выход к Волге, который находится в парковой зоне. Такое положение вещей противоречит всем установленным нормам пользования водным объектом.

«Мы требуем, чтобы были подняты из архивов и внимательно пересмотрены документы по предоставлению данного земельного участка, по межеванию указанной территории, проверены правильность установления границ земельного участка и согласования со смежными землепользователями и. т. д. При оформлении в собственность земельного участка все вышеуказанные требования были нарушены! Требуем восстановления наших прав, свобод и законных интересов на свободное пользование водным объектом», — говорится в письме.

Авторы обращения предложили главе региона лично посетить санаторий, чтобы удостовериться в самовольном захвате береговой линии. К настоящему моменту под обращением свою подпись оставил 171 человек.

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