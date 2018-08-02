Чешские инвесторы намерены построить мусороперерабатывающий завод в Дагестане

Инвесторы из Чехии рассматривают возможность строительства в Дагестане завода по сортировке и переработке мусора. Также предлагается разработать обучающие программы для приобщения жителей к предварительной сортировке мусора в домашних условиях.

«Переработка отсортированных материалов — это большой потенциал для республики, в том числе речь идет о переработке покрышек, бумаги, биоматериалов

и так далее

», — отметил управляющий директор компании SEWACO Войтех Долежал на встрече с председателем правительства Дагестана Артемом Здуновым. Его слова приводятся на официальном сайте республиканского правительства.

Как отмечалось на встрече, такая масштабная задача предполагает активное вовлечение жителей, то есть налаживание первичной сортировки мусора в домашних хозяйствах. «Технологические процессы строительства перерабатывающего завода — это одно. Несложно построить. Другое дело — поменять сознание людей, привить привычку сортировать мусор. Насколько я знаю, в Финляндии на это ушло 10 лет», — сказал Здунов.

В связи с этим Долежал предложил ввести в регионе воспитательные программы для детей по обращению с мусором.

Премьер-министр Дагестана также предложил чешским инвесторам принять участие в конкурсе по выбору регионального оператора по обращению с отходами. «Вопрос сейчас стоит глобальнее: выстроить систему сбора, перевозки отходов на предприятие и, конечно же, их утилизации. Важна единая цепочка», — подчеркнул он.

Здунов также выразил готовность поддержать проект на начальном этапе, рассмотрев возможность налоговых льгот для инвесторов, но уточнил, что предварительно необходимо ознакомиться с финансовой моделью предлагаемого проекта.

В течение своего визита делегация из Чехии намерена осмотреть в регионе несколько площадок для строительства завода.