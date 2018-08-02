В Калужской области ликвидирована вспышка кори

ТАСС , 2 августа. Вспышка кори, зарегистрированная в Калужской области в начале июля, ликвидирована. Об этом в четверг ТАСС сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

"На сегодняшний день можно говорить об окончании вспышки заболеваемости корью. Эпидемии кори в регионе нет. Министерством были предприняты все необходимые меры по локализации и ликвидации вспышки", — уточнили в ведомстве.

Региональные власти отметили, что Калужская область в полном объеме обеспечена вакциной против кори. Лечение заболевших проводится в соответствии с порядком оказания медицинской помощи. Летальных случаев не зарегистрировано.

Ранее сообщалось, что в Калужской области впервые за три года зарегистрирован очаг кори. В медицинские учреждения региона обратились 67 человек, первым был не привитый от кори житель цыганского поселка.

В прошлый раз массовое заболевание корью в Калужской области было зафиксировано в 2015 году.