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В Калужской области ликвидирована вспышка кори
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В Калужской области ликвидирована вспышка кори 

ТАСС 28 минут назад
ТАСС, 2 августа. Вспышка кори, зарегистрированная в Калужской области в начале июля, ликвидирована. Об этом в четверг ТАСС сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
"На сегодняшний день можно говорить об окончании вспышки заболеваемости корью. Эпидемии кори в регионе нет. Министерством были предприняты все необходимые меры по локализации и ликвидации вспышки", — уточнили в ведомстве.
Региональные власти отметили, что Калужская область в полном объеме обеспечена вакциной против кори. Лечение заболевших проводится в соответствии с порядком оказания медицинской помощи. Летальных случаев не зарегистрировано.
Ранее сообщалось, что в Калужской области впервые за три года зарегистрирован очаг кори. В медицинские учреждения региона обратились 67 человек, первым был не привитый от кори житель цыганского поселка.
В прошлый раз массовое заболевание корью в Калужской области было зафиксировано в 2015 году.
ТАСС: последние новости
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