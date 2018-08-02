Кто тут без жилета? Каких нарушителей ловят на рейдах инспекторы ГИМС

Инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Белгородской области с начала купального сезона ежедневно проводят рейды и патрулирования по водным объектам региона. К концу июля дожди прошли, установилась жаркая погода, поэтому число отдыхающих людей на пляжах стало огромным, а значит безопасность населения на водоемах — на особом контроле у спасателей.

Без документов в лодку — ни ногой!

31 июля инспекторы ГИМС провели очередной контрольный рейд на реке Северский Донец. Корреспондент «АиФ-Черноземье» своими глазами наблюдал работу сотрудников регионального МЧС на воде.

«Цель сегодняшнего рейда та же, что и всегда, — надзор за правильным использованием маломерных судов на водоемах региона и, главное — контроль за обеспечением безопасности сотен людей на пляжах, где сейчас в разгаре купальный сезон», — говорит главный государственный инспектор ГИМС по Белгородской области Сергей Лазарев перед выездом.

Чаще всего во время рейдов проведения инспекторы ловят судоводителей, которые не обеспечивают безопасность своих пассажиров. На них обязательно должны быть спасательные жилеты, по аналогии с ремнями безопасности в автомобиле. Но в жаркую погоду многие забывают об опасности. Еще одно частое нарушение — отсутствие документов.

«Каждый судоводитель, управляющий катером или моторной лодкой, обязан помнить, что прежде чем выйти на водоем, необходимо оформить документы — судовой билет и удостоверение на право управления маломерным судном данного типа, — говорит Сергей Анатольевич. — Выдаёт эти документы ГИМС, она же проводит аттестацию. Это как водительские права для автомобилистов — без них запрещено садиться за руль и выезжать на дорогу. Даже резиновые лодки с мотором до 10,9 лошадиных сил обязательны для аттестации в ГИМС».

Отчего тонут?

От Белгорода до плотины, которая образует водохранилище, расстояние около 20 километров, ширина водоема — от ста метров до километра в районе плотины. В знойное дневное время лодок на реке практически нет, поэтому наше судно направляется к одному из городских пляжей на улице Песчанной, имеющему в народе название «Пескарьер».

Здесь под присмотром мам купаются несколько десятков детей в специально перегороженном участке реки, где глубина едва превышает метр. Инспекторы, выйдя на берег, сразу же направляются к посту спасателей. Они есть на пляже «Пескарьер» и на ещё трёх точках — с обоих берегов центрального пляжа и на пляже реки Везёлки.

Спасатели, дежурящие в этот день на посту, докладывают руководству, что происшествий нет, на пляже порядок и спокойствие. А государственный инспектор идет к отдыхающим, раздавая детишкам и их родителям красочные буклеты с правилами отдыха на воде. Не стоит выбрасывать эти памятки, их надо внимательно изучить. Потому что с начала купального сезона на водоемах Белгородской области уже утонули 13 человек, из них один ребенок. Причины банальные: купание в неположенных местах или в нетрезвом виде.

Зачем в лодке жилет?

«В Северском Донце много топляков, то есть старых полусгнивших стволов, в одном месте на перекате лежит бетонная плита. Если вдруг судно внезапно опрокинется, пассажиры тут же получают шок, оказавшись в холодной воде. А еще возможны травмы, поэтому спасательный жилет — это первейшая необходимая вещь во время плавания на катере», — говорит Сергей Лазарев.

Недалеко от села Соломино на реке возникает одинокая лодочка, инспекторы ГИМС проверяют документы её владельца. Вопросов к нему нет — мужчина одет в спасательный жилет, документы у него в полном порядке, он с пониманием относится к таким проверкам.

Всего за июль инспекторы ГИМС провели 50 патрулирований, с начала купального сезона — 106 патрулирований. Составлено 18 протоколов на нарушителей правил безопасности. Работа будет вестись ещё весь август — до конца купального сезона.