Медсестра из интерната для душевнобольных сообщила о минировании стадиона в Рощино

Жительница Выборгского района Ленинградской области сообщила о заминировании стадиона в Рощино.

Утром 1 августа в 89 отделение полиции в Рощино позвонила 53-летняя местная жительница. Она сообщила, что 11 августа на стадионе «Рощино-Арена» произойдёт взрыв. Женщина добавила, что террористические акты также произойдут в Садовом переулке и на улице Советской.

В указанных местах провели обыски. Правоохранители не обнаружили взрывчатых веществ и взрывных устройств, пишут 47news . Зато сотрудники уголовного розыска нашли звонившую гражданку.

Женщина рассказала, что в первый день августа отдыхала с подружкой в шашлычной «У Бахмана». В какой-то момент к дамам подсели трое брюнетов, которые начали с женщинами общение. Подруги попытались отказаться от настойчивых ухаживаний, но им пригрозили поездкой в некий гарем. После этого женщины вызвали такси и уехали.

Чуть после подруги вспомнили, что один из новых знакомых произносил дату 11 августа, а дальше говорил не по-русски. Свой женщина объяснила повышенной бдительностью и чувством социальной ответственности.

Звонившая работает медсестрой в психоневрологическом интернате в Зеленогорске Курортного района Санкт-Петербурга

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).