В Дзержинском районе Волгограда меняют шпалы на трамвайных путях

Брусья деформировались во время ливней.

По данным пресс-службы городской администрации, кроме замены шпал строители уложили на трамвайных путях 300 тонн щебня, который вымыли сильные потоки воды.

Сейчас в районе остановки «Кубанская» основной ремонт уже завершен, идет благоустройство территории.

Отметим, за последнюю неделю также были обновлены участки трамвайных линий в Красноармейском и Дзержинском районах.

Добавим, всего с начала года было заменено и уложено порядка 2,5 километра рельс и около 1000 шпал.