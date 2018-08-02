В Дзержинском районе Волгограда меняют шпалы на трамвайных путях 

Брусья деформировались во время ливней.
По данным пресс-службы городской администрации, кроме замены шпал строители уложили на трамвайных путях 300 тонн щебня, который вымыли сильные потоки воды.
Сейчас в районе остановки «Кубанская» основной ремонт уже завершен, идет благоустройство территории.
Отметим, за последнюю неделю также были обновлены участки трамвайных линий в Красноармейском и Дзержинском районах.
Добавим, всего с начала года было заменено и уложено порядка 2,5 километра рельс и около 1000 шпал.