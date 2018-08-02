Фонд соцстрахования в Подмосковье выплатил гражданам около 32 млн руб в 2018 году 

Московское областное региональное отделение Фонда социального страхования выплатило за первые шесть месяцев 2018 года гражданам пособия на сумму почти в 32 миллиона рублей, более половины выплат сделали из-за банкротства работодателя, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ведомства.
«В 2018 году за первые 6 месяцев Московское областное региональное отделение Фонда социального страхования перечислило почти 32 миллиона рублей гражданам, не получившим пособия по временной нетрудоспособности и в связи с материнством», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что из них 53% выплат были по причине банкротства работодателя. За такими пособиями в региональное отделение фонда обратилось более 550 человек.
Ранее уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова и управляющий подмосковным отделением Фонда социального страхования России Дмитрий Рябов подписали в РИАМО соглашение о сотрудничестве, которое установит общий порядок взаимодействия по защите и восстановлению прав жителей области.