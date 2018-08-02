Позаниматься йогой жители Сокола могут в Чапаевском парке

До конца лета в парках «Березовая роща» и «Чапаевский» будут проводить бесплатные занятия йогой. Об этом сообщил представитель центра йоги и творчества «Равновесие», специалисты которого являются организаторами тренировок.

В парке «Березовая роща» каждую среду проводят дневную практику (начало в 19.00). Йога с элементами дыхательных практик, в свою очередь, проходит по субботам в Чапаевском парке. Начало в 12.00.

С собой по возможности необходимо брать коврики, ремни и кирпичи для йоги.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (495) 142-52-57. (мю)