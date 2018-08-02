Ещё
Позаниматься йогой жители Сокола могут в Чапаевском парке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Позаниматься йогой жители Сокола могут в Чапаевском парке 

Управа района Сокол города Москвы 37 минут назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
До конца лета в парках «Березовая роща» и «Чапаевский» будут проводить бесплатные занятия йогой. Об этом сообщил представитель центра йоги и творчества «Равновесие», специалисты которого являются организаторами тренировок.
В парке «Березовая роща» каждую среду проводят дневную практику (начало в 19.00). Йога с элементами дыхательных практик, в свою очередь, проходит по субботам в Чапаевском парке. Начало в 12.00.
С собой по возможности необходимо брать коврики, ремни и кирпичи для йоги.
Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (495) 142-52-57. (мю)
Управа района Сокол города Москвы: последние новости
Для оформления нескольких услуг в центре «Мои документы» на Соколе теперь достаточно подать одно заявление Префект Северного округа встретится с жителями 8 августа Старшее поколение жителей Сокола приняло участие в фестивале «Свежесть лета»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Черным морем едва не столкнулись два самолета39
Королеву красоты убили на глазах у туристов13
Украинские военные заявили о масштабном «котле»195
Интимная тайна разрушит карьеру Макрона174
У России таких ракет нет. И не будет69
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
14:03
«У погибших россиян был шанс на спасение»
Политика
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
03:18
Ахеджакова объявила себя «террористкой»
Общество
01:06
Подстилка стала предметом разборки
Общество
01:49
Украинские военные заявили о масштабном «котле»
В мире Украина
01:11
«Саня, тихо»: бездомный питон выполз на улицу в Тюмени
Происшествия
00:29
Кролики спрятались от дождя под фурой
Общество
01:01
«Крым был для меня, есть и будет всегда русский»
В мире Статьи
04:00
Россияне раскупили билеты на крымскую «Комету»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение